Acquedotto Lucano accelera sui contatori ‘smart’: in altri 9 Comuni interventi entro fine giugno, interessati oltre 16mila utenti

Acquedotto Lucano annuncia l’ampliamento del programma territoriale di sostituzione dei contatori accelerando il percorso di digitalizzazione del servizio idrico integrato regionale. Su impulso della Direzione Generale, in un’ottica di oculata gestione dei fondi di PNRR e React EU, il progetto per l’installazione dei nuovi misuratori intelligenti (smart meter) verrà esteso a 9 nuovi Comuni della Basilicata entro la scadenza di legge del prossimo 30 giugno, interessando 16.400 utenti che si andranno a sommare ai circa 100.000 lucani, distribuiti su 21 Comuni, già dotati della nuova tecnologia.

Sfruttando dunque il nuovo orizzonte temporale per la conclusione operativa degli interventi PNRR così come prorogata dal legislatore, tale iniziativa del Gestore idrico, derivante da una disposizione del Direttore Generale Cerciello Renna risalente alla prima decade del corrente mese di maggio, imprime un’importante accelerazione al programma strategico di Acquedotto Lucano che prevede la graduale installazione degli ‘smart meter’ in tutta la Regione.

Sulla base delle valutazioni dei propri esperti orientate a bilanciare le esigenze di natura tecnica con la ristrettezza delle tempistiche prestabilite, Acquedotto Lucano destinerà l’intervento ai centri abitati caratterizzati da una maggiore concentrazione urbanistica e da una diffusa presenza di sportelli esterni per gli alloggiamenti idrici, quel che consentirà alle squadre tecniche di operare in modo regolare e con la massima rapidità.

Le operazioni interesseranno i Comuni di Picerno, Rapone, San Chirico Raparo, Castelsaraceno, Nova Siri scalo, Montalbano Jonico, Francavilla in Sinni, Latronico e Ruoti.

L’adozione massiva dei contatori smart si inserisce a pieno titolo nella più ampia strategia di transizione digitale e sostenibile di Acquedotto Lucano, in coerenza con la missione del PNRR. Questa tecnologia consente la telelettura dei dati a distanza, garantendo fatturazioni basate sui consumi reali e non presunti. In particolare, la rete intelligente permette un monitoraggio costante dei flussi, fondamentale per individuare tempestivamente guasti e perdite occulte.

Questi ulteriori interventi sul territorio regionale di installazione dei contatori smart esiteranno un impegno organizzativo, tecnico e progettuale del Gestore idrico di carattere straordinario, volto a massimizzare l’efficacia dei finanziamenti ottenuti in termini di beneficio diretto per i cittadini lucani.