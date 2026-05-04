Il battito della terra, domani 5 maggio a Potenza il documentario che racconta il viaggio in Cisgiordania attraverso l’ascolto delle persone palestinesi

Martedì 5 maggio, alle ore 18:00, presso il salone della parrocchia di S. Anna a Potenza, si terrà un incontro di riflessione collettiva con la proiezione de “Il battito della terra”. Il documentario racconta il viaggio di Solidaria Bari in Cisgiordania attraverso l’ascolto delle voci delle persone palestinesi incontrate nel corso delle visite a diverse cooperative agro-ecologiche parte della rete del Popular Art Centre (PAC).

Un racconto costruito a partire dagli incontri, dalle pratiche quotidiane e dalle relazioni, che restituisce uno sguardo dal basso sulla vita nei territori occupati e sulle forme di Resistenza che attraversano il lavoro agricolo, la cultura e il senso di comunità in Palestina.

Il documentario è prodotto da Solidaria in collaborazione con Popular Art Centre e Sfruttazero – autoproduzioni fuorimercato. Insieme alla proiezione, continua la Campagna di sostegno all’agroecologia e al lavoro in autogestione promossa da Autogestione in Movimento – Fuorimercato che attraverso la distribuzione della salsa SfruttaZero supporta l’agricoltura contadina palestinese.

“Da ogni fiume ad ogni mare, Palestina libera”, fa sapere il Comitato per la Pace di Potenza.