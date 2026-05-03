‘Il Paziente a Scuola’: l’Azienda ospedaliera San Carlo lancia un percorso educativo sulle malattie infiammatorie croniche della pelle

Una iniziativa della Scuola della Psoriasi per avvicinare i pazienti alla conoscenza della psoriasi, con un approccio clinico e umano al tempo stesso

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, con la sua unità operativa di Dermatologia, in collaborazione con la Scuola della Psoriasi, promuove l’iniziativa ‘Il Paziente a Scuola’, un incontro educativo rivolto alle persone affette da malattie infiammatorie croniche della pelle. L’iniziativa si terrà a Potenza, il 9 maggio, dalle ore 9:30, nella sala A al primo piano della Palazzina Accoglienza dell’Aor San Carlo. L’obiettivo è fornire ai pazienti e alle loro famiglie strumenti di conoscenza e consapevolezza utili ad affrontare con maggiore serenità il percorso di cura. Le malattie dermatologiche infiammatorie croniche — tra le quali la psoriasi — rappresentano condizioni ad alto impatto sulla qualità di vita. Oltre ai sintomi fisici spesso invalidanti, come il prurito persistente, il dolore e le manifestazioni cutanee visibili, queste patologie possono generare conseguenze psicologiche e sociali significative: stati d’ansia e depressione, isolamento sociale, difficoltà lavorative. Il loro effetto si estende così oltre il singolo individuo, coinvolgendo i nuclei familiari e richiedendo ai sistemi sanitari risorse continuative per il trattamento e il monitoraggio clinico. In questo contesto, l’iniziativa ‘Il Paziente a Scuola’ intende colmare il divario tra la complessità clinica di queste patologie e la comprensione che il paziente ne ha nel quotidiano. Gli incontri, condotti dai medici della Dermatologia del San Carlo, affronteranno i principali temi legati alla malattia: dalle cause e meccanismi biologici alle opzioni terapeutiche disponibili, dalla gestione dei sintomi al sostegno psicologico, dall’aderenza alla terapia alla qualità della vita. Particolare attenzione sarà riservata alla dimensione emotiva e relazionale della malattia, riconoscendo il peso che essa esercita non solo sul corpo, ma sull’intera persona.

“Questa iniziativa rappresenta l’ennesimo esempio concreto di come una moderna azienda ospedaliera debba saper andare incontro ai bisogni del paziente in modo globale”, afferma il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, Giuseppe Spera. “Curare non significa soltanto prescrivere una terapia, significa accompagnare la persona lungo tutto il percorso della malattia, mettendola in condizione di capire, scegliere, partecipare attivamente alla propria cura. Con ‘Il Paziente a Scuola’, il San Carlo conferma il proprio impegno verso una medicina che orienti i propri sforzi verso umanizzazione e personalizzazione della cura. Informazione, consapevolezza e dialogo diretto con i professionisti sanitari contribuiscono a migliorare l’aderenza alle terapie e la qualità della vita, rafforzando al contempo il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario”.

Il progetto si inserisce nella missione istituzionale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di promuovere una sanità orientata alla persona, capace di integrare eccellenza clinica e attenzione alla dimensione psico-sociale della malattia. La collaborazione con la Scuola della Psoriasi garantisce un approccio scientifico rigoroso e aggiornato, fondato sulle più recenti evidenze in campo dermatologico.

“La psoriasi e le altre patologie infiammatorie croniche della pelle sono malattie complesse, spesso sottovalutate nella loro reale portata”. Precisa la responsabile della Dermatologia del nosocomio potentino, dottoressa Marisa Tataranni. “Chi ne soffre si trova a fare i conti ogni giorno non solo con i sintomi fisici, ma con una malattia che incide sul lavoro, sulle relazioni, sull’autostima. ‘Il Paziente a Scuola’ nasce dalla convinzione che un paziente informato sia un paziente più capace di affrontare la malattia. I nostri pazienti devono sentirsi meno soli e più protagonisti del loro percorso terapeutico”.

L’incontro è aperto ai pazienti seguiti dall’unità operativa di Dermatologia dell’ospedale San Carlo di Potenza e ai loro familiari. La partecipazione è libera e gratuita.