Grande partecipazione a Tito al seminario formativo per i volontari Pro Loco promosso dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata

Grande partecipazione a Tito al seminario “Volontari in formazione” promosso dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps. Oltre centocinquanta tra Presidenti, dirigenti e volontari delle Pro Loco e delle Associazioni affiliati alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps hanno preso parte alla giornata formativa che si è svolta domenica presso la sala Don Domenico Scavone di Tito promossa dalla Rete lucana Ente Pro Loco Basilicata Aps in collaborazione con la Pro Loco “Gli Antichi Portali” di Tito Aps e il Comune di Tito grazie al patrocinio di Regione Basilicata, Apt Basilicata e Anci Basilicata. Dopo i saluti del Sindaco di Tito Fabio Laurino il quale si è detto onorato di ospitare nella sua comunità un evento regionale Epli rivolgendo un plauso per l’attivitá che da anni la Rete svolge al servizio delle Pro Loco e delle comunitá è intervenuto il segretario della Pro Loco Tito Francesco Di Donato il quale a nome della Presidente Maria Giovanna Salvia e del direttivo tutto ha ringraziato l’Ente Pro Loco Basilicata per il costante supporto che quotidianamente offre in termini di assistenza esprimendo gratitudine per aver organizzato il seminario sulla sicurezza e la riforma fiscale per gli enti di Terzo Settore.

Nel suo intervento introduttivo il Presidente regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha dichiarato “siamo onorati e soddisfatti di aver creato una Rete lucana in grado di garantire alle nostre affiliate con professionalità tutti i servizi per svolgere le quotidiane attività con serenitá e nel rispetto delle normative vigenti grazie al sostegno della Regione Basilicata e dell’Apt Basilicata”. Il corso di aggiornamento su principi e normative Haccp è stato tenuto dalla tecnologa alimentare Rocchina Robilotta che con grande competenza ha fornito tutti gli elementi conoscitivi ai presenti i quali hanno superato brillantemente il test e ricevuto l’attestato per poter svolgere le manifestazioni associative nei territori lucani. La giornata di formazione si è conclusa con la relazione della Segretaria nazionale Epli Morena Pisano sulla Riforma Fiscale per il Terzo Settore. A seguire si è svolta una degustazione di prodotti tipici presso il Centro Cecilia di Tito a cura de “La mia dolce passione di Carmen Giosa” animata dalle note musicali di Vito Laurino.