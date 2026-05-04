Fiori in Borgo 2026: Guardia Perticara si trasforma in un museo floreale a cielo aperto

Un borgo che si trasforma in un giardino diffuso, vicoli e piazze che si colorano di petali e profumi, una comunità protagonista: è questa l’atmosfera della seconda edizione di “Fiori in borgo”, in programma il 16 maggio 2026 nel cuore di Guardia Perticara, tra i borghi più suggestivi della Basilicata.

La Pro Loco promuove una giornata dedicata alla valorizzazione del territorio, alla partecipazione collettiva e alla promozione culturale e turistica, con un evento che unisce tradizione, creatività e bellezza. “Fiori in borgo” celebra i fiori come simbolo di rinascita, con l’ambizione di rappresentare anche una rigenerazione culturale e sociale. L’iniziativa esalterà il centro storico, caratterizzato dalla pietra locale, attraverso allestimenti floreali diffusi capaci di trasformare il paese in un suggestivo museo a cielo aperto. Cuore dell’evento è il contest fotografico “Angoli fioriti”, che invita cittadini e partecipanti ad addobbare balconi, vicoli e scorci del borgo con composizioni floreali, favorendo la cooperazione e contribuendo alla creazione di un arredo urbano condiviso.

La giornata prenderà il via alle 10:30 con “Fiori in piazza”, in collaborazione con Tempa Verde Società Cooperativa Agricola, che animerà Piazza Vittorio Veneto con laboratori creativi per bambini e la partecipazione degli sbandieratori cavensi. Alle 12:00, una parata di artisti attraverserà il centro storico, mentre dalle 13:00 sarà attiva l’area food curata dalla Pro Loco. Nel pomeriggio, tra le 15:00 e le 17:00, saranno organizzate visite guidate per scoprire le bellezze del borgo; dalle 17:00, trampolieri e artisti di strada, a cura di Myky&RoArtEvents, animeranno le vie con spettacoli itineranti.

Il programma proseguirà alle 18:30 con l’intervento culturale “Da Dante ai giorni nostri”, a cura di Matteo Fratarcangeli. Alle 19:45 spazio allo spettacolo circense presso Piazzetta Corso Garibaldi, seguito dalla riapertura dell’area food alle 20:30. La serata si concluderà con la musica dei Futura Band, alle 21:30 in Piazza Vittorio Veneto.

Il contest “Angoli fioriti” prevede l’invio delle foto entro il 13 maggio 2026, tramite i canali social della Pro Loco oppure al numero 3403791717. Le votazioni online saranno attivate successivamente: la piattaforma sarà resa disponibile all’avvio delle votazioni e sarà consultabile sui canali social della Pro Loco di Guardia Perticara; servirà a decretare i primi tre classificati. È inoltre previsto un premio speciale assegnato direttamente dalla Pro Loco.

L’iniziativa nasce da un’idea di Anthony Gallo, direttore artistico della passata edizione, e si inserisce in un percorso di valorizzazione già apprezzato a livello regionale. L’evento è promosso dalla Pro Loco Guardia Perticara con il supporto e la collaborazione del Comune di Guardia Perticara, I Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione, Unpli Basilicata e Tempa Verde Società Cooperativa Agricola.