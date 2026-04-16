All’UniBas torna il ‘Festival della Chimica’. Appuntamento al 17 aprile nel Campus di Macchia Romana a Potenza

Scienza, ricerca e divulgazione tornano nel Campus universitario di Potenza per la 16/a edizione del “Festival della Chimica”, iniziativa — in programma venerdì 17 aprile 2026 (ore 9) – dedicata agli studenti delle scuole secondarie lucane, e nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi della Basilicata e la sezione regionale della Società Chimica Italiana. La giornata, nell’Aula Magna di Macchia Romana, dopo i saluti istituzionali si aprirà con la presentazione “Fare Chimica in Unibas”, a cura del prof. Francesco Ambrosio e della prof.ssa Angela De Bonis, che illustreranno le opportunità formative e di ricerca offerte dal corso di laurea in Chimica. Si proseguirà con l’intervento di Ottavia Bettucci (Milano-Bicocca, coordinatrice del gruppo di diffusione della cultura chimica della Società Chimica Italiana), che presenterà il seminario “StreetScience: la scienza sui muri”, e con la relazione del prof. Luciano D’Alessio (Unibas) su “Caos e frattali: la terza rivoluzione” sui concetti di complessità e sulle geometrie che descrivono molti fenomeni naturali.

La mattinata sarà arricchita da un intermezzo musicale, curato dalla Ketoprofene Band, con un momento d’incontro tra scienza e musica. Tra gli interventi in programma anche quello di Veronica Pasquariello, vincitrice del Premio “Giorgio Squinzi” 2025, che porterà la sua esperienza nel mondo della ricerca scientifica, offrendo agli studenti uno sguardo diretto sulle opportunità e sulle sfide della carriera scientifica.

Nel corso dell’evento verranno inoltre presentati e premiati i video realizzati per lo “SCI Social Contest”, l’iniziativa dedicata alla divulgazione della chimica attraverso i linguaggi della comunicazione digitale e dei social. La premiazione sarà curata da Marco Mendolicchio, coordinatore del gruppo SCI Giovani.

Al Festival parteciperà l’IIS Caterina da Siena di Milano, nell’ambito della collaborazione con la Design Week 2026, con l’esposizione “OL_TRE”, un progetto che esplora il dialogo tra scienza, creatività e design. Momento centrale sarà la premiazione dei vincitori della fase regionale dei “Giochi della Chimica 2026”, competizione nazionale promossa dalla Società Chimica Italiana e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che valorizza il talento e la passione degli studenti per le discipline chimiche. La competizione si articola in tre classi di concorso che rispecchiano i diversi percorsi di studio della scuola secondaria superiore (Classe A, riservata agli studenti del primo biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore; Classe B, dedicata agli studenti del triennio delle scuole superiori non a indirizzo chimico; Classe C, rivolta agli studenti del triennio degli istituti tecnici a indirizzo chimico). Quest’anno oltre 500 studenti lucani hanno partecipato alla fase d’istituto dei Giochi della Chimica. Di questi, 156 hanno conquistato l’accesso alla fase regionale. I vincitori della competizione individuale e della competizione a squadre rappresenteranno la Basilicata alla finale nazionale, in programma a Fiesole (Firenze) dal 7 al 9 maggio, dove si confronteranno con i migliori studenti provenienti da tutta Italia.

Il Festival della Chimica si conferma così un’importante occasione per avvicinare i giovani alla scienza, promuovere la cultura chimica e valorizzare le eccellenze del territorio, favorendo il dialogo tra scuola, università e società.