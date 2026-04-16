L’associazione lucana ‘Giovanni Manicone’ riceve il Premio Nazionale Volontari di Competenza ‘Volontari@Work’ alla Camera dei Deputati

In occasione della terza edizione del Premio Nazionale del Volontariato di Competenza “Volontari@Work”, svoltasi a Roma presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati, l’Associazione ‘Giovanni Manicone’ ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno quotidiano al servizio della comunità. A rappresentarla la Presidente Milena Manicone e il professor Gianni Fontanarosa.

Durante la cerimonia, la Vicepresidente della Camera dei deputati Anna Ascani ha evidenziato il valore del volontariato di competenza come esempio concreto di solidarietà e responsabilità sociale.

«Sono orgogliosa di aver rappresentato, insieme a Gianni Fontanarosa, l’Associazione “Giovanni Manicone” nella terza edizione del Premio Nazionale del Volontariato di Competenza “Volontari@Work””, ha sottolineato Milena Manicone.

“La partecipazione e il premio ricevuto come Volontari di competenza rappresentano per noi e per tutti i volontari dell’Associazione un importante riconoscimento dell’impegno portato avanti ogni giorno al servizio della comunità”, ha concluso