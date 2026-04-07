Boxe, Tito si tinge d’azzurro con Michele Buono in occasione di Italia vs Germania al 16° Trofeo Fogliano in Friuli Venezia Giulia

Grande attesa per il confronto internazionale tra Italia e Germania in programma il 10 e 12 aprile nell’ambito del 16° Trofeo Fogliano, appuntamento di rilievo nel panorama pugilistico dilettantistico europeo. Tra i protagonisti il debutto in maglia azzurra di Michele Buono, talento titese doc e portacolori dell’Excelsior Boxe Marcianise. Per Buono si tratta di un traguardo importante, frutto di impegno, sacrificio e di un percorso di crescita costante che lo ha portato a guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico.

Nel match internazionale, Buono affronterà il quotato pugile tedesco Sebestien Culcay, atleta esperto e di alto livello, rendendo l’incontro particolarmente interessante sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Il confronto tra Italia e Germania rappresenta da sempre una sfida affascinante nel mondo della boxe, capace di mettere in luce giovani promesse e confermare talenti già affermati. In questo contesto, il debutto di Michele Buono assume un valore ancora più significativo, non solo per la sua carriera personale, ma anche per il movimento pugilistico del proprio territorio .

Ma per il giovane pugile azzurro il calendario è già fitto di impegni. Dopo il confronto con la Germania, Buono sarà atteso da un’altra sfida internazionale contro l’Irlanda, in occasione del Memorial Domenico Brillantino, appuntamento che rappresenta un ulteriore banco di prova importante.

Successivamente, è in programma anche il confronto tra Italia e Svizzera, altra occasione utile per accumulare esperienza a livello internazionale e consolidare il suo percorso in azzurro.

A chiudere questa intensa prima parte di stagione saranno poi i Campionati Italiani Under 23, previsti nel prossimo mese di luglio: una tappa fondamentale per la crescita di Michele Buono e per confermare il suo valore anche sul palcoscenico nazionale.

Il ring del Trofeo Fogliano potrebbe rappresentare solo l’inizio di un percorso importante.