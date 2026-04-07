Pasquetta, successo per i Borghi Eccellenti Lucani. La Basilicata si conferma meta prediletta tra natura, arte, adrenalina e gusto

Una Pasquetta da incorniciare per la rete di cooperazione turistica Borghi Eccellenti Lucani (BEL). Da Nord a Sud, il territorio ha risposto con numeri importanti all’appello del primo grande lunedì dell’angelo della stagione, confermando un trend di crescita costante: la Basilicata interna non è più solo una “scoperta”, ma una meta consolidata “bella da vivere”. L’affluenza è stata omogenea su tutta la rete, ma alcuni borghi hanno registrato picchi di presenze eccezionali:

Sant’Angelo Le Fratte: Il “Borgo delle Cantine” ha incantato tantissimi visitatori. Un flusso continuo di turisti ha popolato i vicoli adornati dai celebri murales e dalle sculture monumentali, con tappe d’obbligo nelle caratteristiche cantine scavate nella roccia , simbolo di un’accoglienza che profuma di tradizione.

San Fele: Vero e proprio record per il turismo naturalistico. Le celebri Cascate hanno attratto circa 1.500 presenze solo nella mattinata . Un dato che testimonia il fascino magnetico dei percorsi d’acqua e l’efficacia dei sentieri curati dall’associazionismo locale.

Castelmezzano: Adrenalina protagonista tra le Piccole Dolomiti Lucane. Si sono registrate lunghe code di turisti entusiasti per provare l’ebbrezza della slittovia , l’attrazione che permette di “volare” tra le guglie rocciose, confermando il borgo come capitale del turismo esperienziale.

Vaglio Basilicata: Risposta eccellente anche sul fronte culturale e del benessere outdoor. Vari amanti del trekking hanno scelto i sentieri che collegano l’abitato ai siti archeologici, coniugando l’attività fisica alla scoperta delle radici storiche del popolo Lucano.

Il coordinamento dei Borghi Eccellenti Lucani esprime profonda soddisfazione per il risultato odierno: “Oggi celebriamo non solo i numeri, ma la qualità di un’offerta integrata. Vedere i nostri borghi vivi, dalle cantine di Sant’Angelo alle vette di Castelmezzano, è la prova che la cooperazione tra territori è vincente. Un mosaico di peculiarità: chi cerca il brivido, chi la pace dei boschi e chi l’arte. Il territorio BEL, con i suoi 17 borghi, è diventato un’unica, grande destinazione capace di accogliere flussi turistici eterogenei e internazionali.”

La diversificazione dell’offerta – dal turismo lento alla gastronomia, passando per l’archeologia e gli sport outdoor – permette alla Basilicata di posizionarsi come una regione dinamica, pronta a trasformare ogni festività in un “piccolo volano” di sviluppo per le comunità locali.

Lo rende noto il coordinamento BEL.