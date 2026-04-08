Potentino, San Fele conquista il 4° posto a “Il Borgo dei Borghi” su Rai 3. E’ tra i più belli d’Italia

San Fele conquista il quarto posto a Il Borgo dei Borghi, il concorso di Rai 3 che ogni anno elegge il borgo più bello d’Italia

«Non abbiamo vinto, ma essere stati scelti per rappresentare la nostra Regione è già un onore enorme», scrive il sindaco Donato Sperduto sui social, ringraziando i votanti, le associazioni, l’APT Basilicata e la Regione. Il piccolo comune incastonato tra il Vulture e la valle di Vitalba ha superato sedici dei venti borghi in gara — uno per ogni regione italiana — nella tredicesima edizione del programma condotto da Camila Raznovich.

A vincere il titolo di Borgo dei Borghi 2026 è stata Cingoli, comune marchigiano in provincia di Macerata, soprannominato il Balcone delle Marche.

Sul podio anche Arenzano (Genova) e Zungoli (Avellino). [Fonte: Rai Basilicata]

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Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta il quarto posto del comune lucano al contest nazionale della trasmissione Kilimangiaro di Raitre: “L’ottimo piazzamento è il frutto di un lavoro corale. Ringrazio il sindaco e tutta la comunità per aver creduto in questo percorso di valorizzazione”.

“Arrivare a un passo dal podio, in una cornice prestigiosa che valorizza le eccellenze del nostro Paese, è la dimostrazione tangibile della bellezza, della storia e dell’autenticità che San Fele custodisce”. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il quarto posto ottenuto dal paese lucano al concorso nazionale “Il borgo dei borghi” della trasmissione Kilimangiaro su Raitre. “L’ottimo piazzamento – aggiunge Bardi – è il frutto di un lavoro corale. Voglio ringraziare il sindaco Donato Sperduto e tutta l’amministrazione comunale per aver creduto in questo percorso di valorizzazione, le associazioni locali che con passione e dedizione si spendono ogni giorno per il proprio territorio e, soprattutto, ogni singolo cittadino: è la forza della vostra comunità, unita e coesa – conclude il Presidente – il vero motore di questo risultato”.