Sanità in Basilicata, al San Carlo di Potenza eseguiti con successo i primi due interventi di Sleeve Gastrectomy Robotica

Nelle sale operatorie dell’Ospedale San Carlo di Potenza sono stati eseguiti con successo i primi due interventi di Sleeve Gastrectomy Robotica (in un caso con riparazione di ernia iatale). A riportarlo sulla propria pagina Facebook è il dott. Nicola Perrotta.

“Inizia anche per noi e per i nostri pazienti un nuovo percorso con la possibilità di utilizzare la tecnologia che sta cambiando la chirurgia”, scrive l’apprezzato medico in servizio all’Ospedale San Carlo. “Grazie alla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per questa nuova importante possibilità di crescita professionale per tutta la nostra equipe, Grazie al Dott. Michele Di Marino (ed a tutta la UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Carlo), al Dott. Libero Mileti ed al Dott. Nicola Scaccuto per la grande disponibilità e per il supporto, grazie al Prof. Marco Milone per le possibilità di formazione avanzata e tutoraggio offerte dal Master Chirurgia Robotica Unina”.

Interventi resi possibili, scrive Perrotta, “grazie ad una meravigliosa e fantastica equipe”. Che è composta da: Dott.ssa Marta Celiento (Resp.le UOS Chirurgia Bariatrica Villa d’Agri), Dott. Nicola D’Agrosa (Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione Villa D’Agri), dal Coordinatore Infermieristico di Sala Operatoria Dott. Paolo Corleto, che con grande professionalità e sguardo silenzioso, attento e vigile ha coordinato in un perfetto lavoro di squadra le infermiere strumentiste dell’Ospedale “San Carlo” esperte in robotica: Dott.ssa Graziella Telesca, Dott.ssa Antonella Santoro, Dott.ssa Barbara Lorusso unitamente al Dott. Francesco Marsicano (infermiere strumentista dell’Ospedale di Villa d’Agri).

“Entusiasmo, energia, concentrazione, motivazione e grande professionalità hanno consentito un perfetto ingresso della nostra Chirurgia Bariatrica nell’era robotica. A loro, soprattutto, il mio più grande grazie”, ha scritto Perrotta.

