L’Indomabile Fiera, a Potenza il 7 marzo giochi resistenti verso la giornata internazionale per i diritti delle donne

Anche l’arte e il gioco possono diventare strumento di lotta e resistenza. Per questo la collettiva Mashare, chiamando alla collaborazione alcune realtà della città di Potenza e non solo, ha organizzato un pomeriggio resistente e ribelle verso la giornata internazionale per i diritti delle donne. Appuntamento con “L’Indomabile Fiera” il 7 marzo dalle 18:00 in piazza Duca della Verdura a Potenza.

Il titolo della manifestazione richiama la volontà di costruire uno spazio di lotta – per i diritti, la parità, l’uguaglianza, l’autodeterminazione – senza rinunciare alla gioia. In piazza, infatti, saranno proposti momenti ludici e di riflessione: giochi senza patriarcato, tanta musica con Terra Terra Family, allestimenti d’arte, creatività.

L’invito è a partecipare per costruire insieme una giornata di lotta inclusiva e di amore transfemminista.