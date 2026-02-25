Incidente stradale nel Potentino, una vittima. Tre auto coinvolte sulla ‘Fondovalle del Noce’

A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 585 “Fondo Valle del Noce”, al km 23,300 all’altezza di Rivello (Potenza). Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si registra una persona deceduta. Sul posto presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

