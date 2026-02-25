Potenza, addio a don Cataldo Ferrarese. Salesiano, ha speso la sua vita nel servizio alla Chiesa e ai giovani

“Con profondo dolore e viva fede, ringraziamo il Padre per il dono della vita del salesiano che oggi ha concluso la sua missione terrena”. Così il Vescovo mons. Davide Carbonaro ha fatto sapere della morte di don Cataldo Ferrarese. Originario di Brienza, ha svolto una importante attività a Potenza. Salesiano, era amato da tutti. Ha speso la sua vita nel servizio generoso alla Chiesa e ai giovani, nello spirito di San Giovanni Bosco. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo settembre. Domani 26 febbraio alle ore 11:30 la salma sarà portata presso la chiesa San Giovanni Bosco, alle 15:00 saranno celebrati i funerali alla presenza di Monsignor Carbonaro.

Claudio Buono