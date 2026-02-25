Eccellenza lucana in Francia, Giuseppe Lauria firma intervento da record

Per la prima volta al mondo è stato eseguito in un ospedale in Francia un intervento innovativo che è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica HeartRhythm Case Reports. E c’è la firma anche di un lucano. Si tratta del dott. Giuseppe Lauria, originario di Sarconi nel Potentino.

Al centro ospedaliero regionale universitario di Nancy l’équipe multidisciplinare è riuscita a salvare il cuore di un paziente, di 71 anni, mettendo in atto una soluzione che mai era stata sperimentata prima nel mondo, vale a dire la sincronizzazione di due defibrillatori impiantabili. E nell’l’équipe c’era anche il cardiochirurgo lucano, che ha contribuito in modo importante alla buona riuscita dell’intervento.

Insieme a lui, i colleghi Mathieu Echivard (elettrofisiologo) e il cardiologo Luc Freysz.

Nel dettaglio dell’intervento, i tre professionisti sono riusciti ad associare un defibrillatore extravascolare a un defibrillatore intracardiaco bicamerale già impiantato nel paziente. Così da creare un sistema sincronizzato capace di prevenire il rischio di morte cardiaca improvvisa.

Si tratta di un intervento eseguito su una persona che presentava un quadro clinico particolare, complesso. Un 71enne francese che aveva impiantato un dispositivo malfunzionante.

Il problema clinico era particolarmente complesso. Il dispositivo originario dell’uomo, che svolgeva sia la funzione di pacemaker sia quella di defibrillatore, presentava un malfunzionamento nella componente dedicata alla defibrillazione.

I complimenti al dott. Lauria, eccellenza lucana emigrata all’estero che fa parlare di sé nel mondo!

Claudio Buono