Potenza, operazione antidroga. I Carabinieri scoprono stupefacenti nei pozzetti della fognatura, tre arresti

Operazione antidroga dei Carabinieri a Potenza. Tre le persone arrestate nella mattinata di ieri nel centro storico nei pressi di via Pretoria. Stando a quanto trapelato, le tre persone arrestate – di nazionalità straniera, pare nigeriani – sarebbero state scoperte con sostanze stupefacenti e avrebbero anche avuto una colluttazione con i militari dell’Arma. Furia dei tre che sarebbe partita nel momento in cui i Carabinieri avrebbero chiesto i documenti per un normale controllo.

Sul posto i Carabinieri hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono dovuti calare in alcuni pozzetti della fognatura dove sarebbe stata nascosta la droga.

Sul posto inoltre è stato richiesto l’intervento anche di altre pattuglie dell’Arma. I tre dopo essere stati portati presso la Caserma di via Pretoria, sino stati trasferiti in Carcere.

Nei prossimi giorni il GIP del Tribunale di Potenza deciderà sulla convalida degli arresti.

Claudio Buono