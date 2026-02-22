Strutture non a norma, nel Potentino Asp e Carabinieri sospendono un evento. I controlli rafforzati dopo la tragedia di Crans-Montana

Su delega del Procuratore Cardea, intensificati i controlli. Non a norma una ‘torre americana’ di tre metri

Dopo i fatti di Crans Montana, anche in Basilicata si intensificano i controlli sulla sicurezza nei luoghi pubblici ed in particolare là dove si svolgono eventi che chiamano a raccolta numerosi giovani.

L’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asp Basilicata, diretta da Biagio Schettino, è intervenuta ieri nel Vulture-Melfese in un luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere un evento con centinaia di studenti delle scuole superiori.

Da controlli effettuati, è stata rilevata la presenza di una ‘torre americana’, per un’altezza complessiva di tre metri, dotata di impianto elettrico per l’alimentazione del service luci e audio che è risultata non essere a norma per mancanza di documentazione attestante il corretto montaggio e l’adeguata installazione. Carente la documentazione sia per la parte elettrica che per i carichi sospesi. Le attività in corso sono state bloccate, provvedendo all’annullamento dell’evento a cui era atteso un artista neomelodico partenopeo.

Il nucleo ha operato in stretto raccordo con la Procura della Repubblica potentina e su delega del Procuratore Cardea nel rispetto della circolare ministeriale voluta dal Ministro Piantedosi che ha chiesto la collaborazione delle Prefettura e delle forze dell’ordine, in questo caso presenti con il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Dall’azienda sanitaria di Potenza si rileva l’importanza di “un’azione preventiva che ha evitato eventuali problemi di sicurezza e che è stata posta in essere solo per una tutela dell’incolumità pubblica”.