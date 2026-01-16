Sicurezza, il Viminale assegna 28 unità tra le Forze dell’Ordine alla Basilicata per Potenza e Matera

Sono in arrivo 28 unità totali in Basilicata tra le Forze dell’Ordine. A farlo sapere è Pasquale Pepe, vice presidente della Regione Basilicata e segretario regionale della Lega. La notizia gli è stata trasferita da Nicola Molteni, Sottosegretario alla Sicurezza in quota Lega.

“Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata. In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione del Viminale. Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, incrementando il personale e rafforzando i presidi nella nostra regione. Un intervento significativo, frutto del buon lavoro della Lega e del sottosegretario Molteni, che riafferma come la sicurezza è e sarà sempre al primo posto nell’azione politica del nostro Partito”, il commento di Pepe avuta la notizia.