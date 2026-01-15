Ladri in azione a Vietri di Potenza. Furto all’interno di una abitazione dove c’era un’anziana donna

Ladri in azione questa mattina a Vietri di Potenza. Vittima un’anziana signora, ultra 80enne, che vive nel centro abitato, in via Padre Girardelli, non distante dal rione di Santa Caterina.

Il ladro, o i ladri, in azione di buon mattino, secondi la prima ricostruzione verso le ore 9. La signora, che viva da sola, si era recata momentaneamente al piano superiore dell’abitazione. Ma quando è scesa al piano terra, ha notato che c’era la porta principale aperta e si è poi resa conto della borsa che mancava. All’interno c’era il portafogli con documenti e svariate centinaia di euro.

Null’altro sarebbe stato toccato all’interno dell’abitazione. Su quanto accaduto è stata sporta denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri ieri, che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per dare una identità al ladro, o ai ladri. Anche per capire se si tratta di soggetti provenienti dall’esterno o meno.

La donna visibilmente scossa per quanto accaduto, scoperto il fatto ha allertato alcuni familiari che sono corsi in suo aiuto.

Claudio Buono