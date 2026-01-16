‘World Pizza Day’, Potenza è la città del Sud dove si ordina più pizza

La Giornata della Pizza torna il 17 gennaio con il World Pizza Day, un appuntamento internazionale dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina italiana. La pizza è parte della quotidianità degli italiani: protagonista delle cene in famiglia, delle serate con gli amici e dei momenti di relax davanti a eventi sportivi o serie tv. Nel food delivery continua a essere una delle scelte più amate.

Le pizze più richieste nel 2025: dominano i grandi classici

Nel 2025 gli ordini di pizza su Deliveroo hanno registrato una nuova crescita. Le preferenze degli utenti confermano la forza dei classici intramontabili: la Margherita resta la più ordinata in assoluto, seguita dalla Diavola e dalla Capricciosa. Sono le pizze più trasversali, capaci di unire consumatori di tutte le regioni.

Le città italiane che ordinano più pizza: il Sud guida la classifica

L’analisi delle città più appassionate di pizza mostra un netto predominio del Sud. Potenza è la città con la percentuale più alta di ordini di pizza sul totale, seguita da Benevento e Crotone. Completano la top ten Campobasso, Foggia, L’Aquila, Verbania, Trento, Cuneo e Matera.

Le città con la crescita più alta negli ordini rispetto al 2024

Guardando all’aumento degli ordini anno su anno, Agrigento guida la classifica 2025, seguita da Reggio Calabria e Messina. Nella top ten figurano anche Belluno, L’Aquila, Pescara, Catanzaro, Pordenone, Sondrio e Foggia, confermando un interesse crescente per la pizza in tutta Italia.