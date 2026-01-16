‘World Pizza Day’, Potenza è la città del Sud dove si ordina più pizza

16 Gennaio 2026 nessun commento 44 Dalla Basilicata

La Giornata della Pizza torna il 17 gennaio con il World Pizza Day, un appuntamento internazionale dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina italiana. La pizza è parte della quotidianità degli italiani: protagonista delle cene in famiglia, delle serate con gli amici e dei momenti di relax davanti a eventi sportivi o serie tv. Nel food delivery continua a essere una delle scelte più amate.

Le pizze più richieste nel 2025: dominano i grandi classici

Nel 2025 gli ordini di pizza su Deliveroo hanno registrato una nuova crescita. Le preferenze degli utenti confermano la forza dei classici intramontabili: la Margherita resta la più ordinata in assoluto, seguita dalla Diavola e dalla Capricciosa. Sono le pizze più trasversali, capaci di unire consumatori di tutte le regioni.

Le città italiane che ordinano più pizza: il Sud guida la classifica

L’analisi delle città più appassionate di pizza mostra un netto predominio del Sud. Potenza è la città con la percentuale più alta di ordini di pizza sul totale, seguita da Benevento e Crotone. Completano la top ten Campobasso, Foggia, L’Aquila, Verbania, Trento, Cuneo e Matera.

Le città con la crescita più alta negli ordini rispetto al 2024

Guardando all’aumento degli ordini anno su anno, Agrigento guida la classifica 2025, seguita da Reggio Calabria e Messina. Nella top ten figurano anche Belluno, L’Aquila, Pescara, Catanzaro, Pordenone, Sondrio e Foggia, confermando un interesse crescente per la pizza in tutta Italia.

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *