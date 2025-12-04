E’ pronto ad illuminarsi l’Albero di Natale più grande della Basilicata. Sabato 6 dicembre l’accensione a Tito: ospite la campionessa paralimpica Angela Procida

L’Associazione “A.N.S.P.I. Carità” di Tito (PZ) annuncia la 22^ edizione de “L’Albero di Natale più grande della Basilicata”, un appuntamento tradizionale che nel tempo è stato riconosciuto come “Patrimonio culturale intangibile della Basilicata”.

L’accensione dell’imponente installazione luminosa sul versante nord della Torre di Satriano è fissata per Sabato 06 Dicembre [2025], alle ore 20:00. La cerimonia di teleattivazione si terrà in “Villa Europa” a Tito e sarà trasmessa in diretta sui canali social ufficiali del Comune di Tito. L’evento di quest’anno celebra lo sport e l’inclusione, anche per celebrare il titolo di Comune Europeo dello Sport 2028, accogliendo come Testimonial 2025-2026 la straordinaria campionessa paralimpica di nuoto Angela Procida, medaglia di Bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La serata sarà condotta dal giornalista Nico Basile.

L’installazione è curata come sempre dall’Associazione Anspi Carità, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Tito e della Presidenza del Consiglio di Basilicata. Viene inoltre confermata la partnership con Basilicata Energia luce & gas, che fornirà gratuitamente l’energia elettrica necessaria ad illuminare l’albero.

Fabio Laurino, Sindaco di Tito, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “L’Albero di Natale più grande della Basilicata illuminerà, come da tradizione, il nostro territorio durante il periodo natalizio. Il Comune, a sostegno di questo particolare evento, organizzerà o patrocinerà una serie di iniziative collaterali, elencate nel ricco cartellone de ‘La Bianca Stagione di Tito’.

In particolare, il Sindaco ha evidenziato il rinnovato appuntamento con i Mercatini di Natale, allestiti in Villa della Costituzione nei giorni 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 dicembre, animati da musica e spettacoli. Durante i Mercatini, nei locali dell’ex baby parking, sarà allestita la Casa di Babbo Natale per scattare foto con Babbo Natale e i suoi elfi. Novità di questa stagione sarà la Pista di pattinaggio sul ghiaccio con ingresso gratuito, allestita in Piazzale Asuncion dal 5 al 18 dicembre.

Il legame tra l’evento e gli obiettivi sportivi della comunità è stato rimarcato da Antonio Carlucci, Assessore allo Sport del Comune di Tito: “La presenza di una figura sportiva di così alto profilo, sia come atleta che come dirigente, aggiunge valore e ispirazione alla nostra comunità. Questa iniziativa si inserisce coerentemente nel cammino che vede Tito impegnata a promuovere i valori dello sport e dell’inclusione in vista del prestigioso traguardo di ‘Città Europea dello Sport 2028’, realizzando una felice sintesi tra la ricchezza della tradizione locale e l’energia dello sport.”

Giuseppe Palazzo, Presidente dell’Ass. Anspi Carità, ha aggiunto una nota sul valore simbolico dell’installazione: “Dall’anno scorso, la sagoma dell’Albero si è arricchita di un ulteriore, profondo significato. L’imponente albero luminoso è stato affiancato da una Natività stilizzata, anch’essa realizzata con centinaia di luci a LED. Questa integrazione ne rafforza il valore simbolico, riconducendo l’installazione ai temi della spiritualità e del messaggio natalizio di pace e rinascita. La rappresentazione luminosa della Natività, con Gesù Bambino, Maria e Giuseppe, offre un’immagine di grande suggestione e profonda emozione.”

Palazzo ha poi concluso esprimendo la sua gratitudine: “Questa è anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell’opera: i volontari dell’ANSPI, gli ‘Alberaioli’, lo Studio ‘Due Esse’ del geometra Salvia Salvatore e Pastore Giovanni per il prezioso supporto tecnico sempre a titolo gratuito, e le decine di attività commerciali e professionisti locali che hanno rinnovato il loro sostegno finanziario.”

L’Albero resterà acceso fino al 6 gennaio prossimo, illuminando la notte lucana ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 06:00 del mattino.