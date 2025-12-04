“Denunciamo un forte inquinamento”. A Sant’Angelo Le Fratte cittadini sul piede di guerra per i fumi e le polveri di un’azienda che produce pellet

“Non è più ammissibile una situazione del genere, siamo preoccupati per la nostra salute”. A scriverlo è l’Associazione ETA Tutela per l’Ambiente, in riferimento a un’azienda che si occupa della produzione di pellet situata nell’area industriale di Isca-Pantanelle. “Da premettere – fa sapere l’associazione in una nota – che quest’azienda non poteva essere ubicata in una zona industriale vicinissima al centro abitato della contrada Isca, ma in una zona lontana. Queste sono le conseguenze di scelte scellerate, fatte senza riflettere sulle conseguenze per la popolazione. Non è ammissibile e pià tollerabile una situazione del genere”.

Poi un appello alle istituzioni: “Chi di competenza faccia il proprio dovere e ponga fine a questa situazione che inquieta non poco i cittadini di Isca. Le polveri della lavorazione del pellet arrivano ovunque e si infiltrano nelle auto, case e soprattutto sono respirate dalle persone e bambini che abitano nelle vicinanze. Ci sono numerosi bambini cha abitano vicino e i genitori sono molto preoccupati per la loro salute”.

In allegato anche alcune foto di quanto denunciato dall’associazione.

