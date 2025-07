Tutto pronto per la Sagra dell’Agnello di Muro Lucano. Gastronomia, musica e divertimento sabato 12 e domenica 13 luglio

Inizia in Basilicata la stagione delle sagre e delle varie feste che animeranno, anche in questo 2025, i centri lucani. Ma in particolare, c’è una festa tanto attesa, che si terrà in uno dei borghi più belli della Lucania, a Muro Lucano. Sabato 12 e domenica 13 luglio, infatti, il Piazzale Fiera in contrada Pascone (nei pressi del campo sportivo) ospiterà la seconda edizione della Sagra dell’Agnello di Muro Lucano. Una prelibatezza assoluta, con altri prodotti e stand da contorno, che renderanno unica questa iniziativa tanto attesa dai visitatori.

L’organizzazione anche quest’anno ha curato il tutto nei minimi dettagli. Non mancherà un eccellente intrattenimento musicale. Sabato 12 con la Tarantino Band e con il Gruppo Folk di Baragiano. Domenica 13 con Music Folk Band I Diavoli del Sud.

Agnello che verrà proposto in più versioni. Con le patate, alla brace, e nel ragù dei cavatelli, poi il soffritto, gli arrosticini, cutturiedd. Non mancheranno anche altre pietanze, come il caciocavallo impiccato, panini e dolci come i mini donuts. Ma non mancheranno anche cannoli di ricotta e pizza fritta. Insomma, pietanze per ogni palato.

Prodotti del territorio come miele e zafferano saranno presenti nel percorso.

Dietro le quinte l’associazione DegusTiAmo di Muro Lucano, che ha messo in campo un grande impegno, come testimonia il presidente Federico Zarriello: “Da parte nostra il massimo dell’impegno per garantire ai visitatori un viaggio unico tra i nostri stand e in mezzo ai nostri sapori. Questi, quasi tutti, sono prodotti del territorio, che richiamano alla nostra mission, che è quella di promuovere Muro Lucano e i suoi prodotti. Vi aspettiamo tutti questo week-end, sabato 12 e domenica 13 luglio, per degustare insieme prodotti squisiti e divertirci”.

La seconda edizione prenderà il via alle ore 20.

Claudio Buono