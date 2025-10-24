Operazione dei Carabinieri a Muro Lucano. Arrestati due truffatori provenienti dal napoletano

Eccellente operazione nel pomeriggio odierno da parte dei Carabinieri di Muro Lucano, che hanno tratto in arresto due truffatori proveniente dal napoletano.

I due sono stati colti in flagranza di reato, dopo aver truffato una anziana signora, ultra 80enne, nella sua abitazione situata in pieno centro abitato.

Truffatori senza alcun scrupolo che dopo aver contattato l’anziana signora, con la scusa delle solite truffe che mettono in atto, sono riusciti a farsi consegnare ben 4 mila euro.

Soldi che sono stati trovati nelle tasche dei truffatori da parte dei militari dell’Arma, intervenuti immediatamente sul posto dopo la segnalazione al 112 da parte dei nipoti dell’anziana.

Stando a quanto trapelato, sarebbero state diverse le persone anziane di Muro Lucano contattate durante la giornata. Così come accaduto in diversi centri del Potentino in questi giorni.

Contattato da Melandro News, il sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro ha commentato: “Complimenti ai Carabinieri di Muro Lucano per l’operazione portata a termine. Quanto accaduto testimonia l’importanza di un presidio di pubblica sicurezza sul territorio e la necessità di collaborare tra cittadini e forze dell’ordine”.

Claudio Buono