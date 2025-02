Satriano di Lucania, doppio appuntamento al Teatro Anzani. Stasera con “Uno, due, tre”, domenica con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”

Questa sera, venerdì 14 febbraio, “Uno, due, tre!” per la stagione teatrale di Satriano di Lucania, domenica 16 febbraio con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio” all’interno della rassegna “Scintille” curata della Compagnia Teatrale Petra. Due rassegne diverse che stanno animando il mondo teatrale

VENERDI 14 FEBBRAIO – Una commedia brillante, veloce e tagliente, che mette in scena con ironia il cinismo del mondo degli affari e i paradossi del potere. Venerdì 14 febbraio, alle ore 21, sul palco del Teatro Anzani arriva “Uno, due e tre!”, spettacolo della compagnia pisana I Sacchi di Sabbia, prodotto dal Teatro Metastasio di Prato. L’opera è un adattamento dell’omonima commedia di Ferenc Molnár, scrittore ungherese celebre per I ragazzi della via Pál, che nel 1961 ispirò anche il film diretto da Billy Wilder, con protagonista James Cagney. Una storia dal ritmo incalzante che si muove tra gli ingranaggi del capitalismo, raccontata con il linguaggio originale e trasversale de I Sacchi di Sabbia, noti per il loro stile ironico e sperimentale.

La trama ruota attorno a un imprenditore spietato e opportunista, che alla vigilia delle sue vacanze si trova coinvolto in un affare ben più complicato di una trattativa commerciale: la figlia di un potente magnate americano, affidatagli per un viaggio educativo, si è innamorata di un tassista anarchico e ha deciso di sposarlo. Ma non è tutto: la ragazza è già incinta e suo padre sta arrivando per riprendersela. Il disastro sembra inevitabile, ma l’imprenditore ha un piano. In meno di un’ora deve trasformare il tassista ribelle in un perfetto miliardario: educato, vestito di tutto punto e perfettamente adatto al mondo dell’alta finanza. Una corsa contro il tempo che diventa una metafora graffiante sul potere, il denaro e le illusioni del successo.

A interpretare i protagonisti di questa satira feroce e surreale sono Giulia Gallo, Massimo Grigò, Annibale Pavone e Tommaso Taddei, sotto la regia de I Sacchi di Sabbia, che trasformano il palco in un “sabba aziendale”, in cui il gioco dello sfruttamento e della manipolazione diventa quasi un balletto comico e spietato. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Comune di Satriano di Lucania, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri e il supporto del Programma Operativo Val d’Agri. Il prossimo appuntamento è sabato 22 febbraio 2025, ore 21.00, con lo spettacolo “Frida Kahlo – Un nastro intorno alla bomba”, una produzione Tedacà che esplora la vita e l’arte della celebre pittrice messicana.

Per info e biglietteria: Associazione Piccoli Teatri – Tel. +39 329 4942431. Teatro ragazzi a Satriano di Lucania con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”

DOMENICA 16 FEBBRAIO – Alle ore 18, al Teatro Anzani di Satriano di Lucania andranno in scena “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”, uno spettacolo di teatro di narrazione e illustrazioni dal vivo per bambini e bambine dai 5 anni in su, prodotto dalla compagnia IAC Centro Arti Integrate e ispirato alla favola di Pollicino, di e con Nadia Casamassima, disegno dal vivo Rosita Uricchio, costumi Carmen Loconte, regia Andrea Santantonio. L’appuntamento è il quarto in cartellone all’interno della terza edizione di “Scintille”, rassegna di teatro ragazzi per famiglie realizzata dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito.

“C’erano una volta, in un tempo lontano, 4 sorelle e 3 fratelli. Quello era un tempo strano, in cui c’era una grande carestia, la carestia più grande di tutti i tempi, ma anche quella era una strana carestia. Difatti, non era il pane a mancare, quello che mancava era la vita. Perché in quel tempo strambo, a causa della Grande Paura che incombeva, i bambini e le bambine trascorrevano tutto il tempo in casa, senza più conoscere le cose del mondo”. Così comincia la storia delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio, che lasciano la casa e attraversano il bosco in nome della libertà e dell’avventura. Incontreranno diversi personaggi: Fiori, Volpe, Albero, Vento, Lupo e infine Casa dell’Orco, e ognuno di loro gli parlerà della propria Grande Paura. Uno spettacolo per superare le paure e riflettere sulla fratellanza e la sorellanza di tutte le creature.

IAC Centro Arti Integrate nasce nel 2010 a Matera, in una strada al confine tra la città antica e quella nuova. Si occupa di promozione e produzione teatrale, con un approccio collaborativo che unisce qualità artistica e impegno sociale attraverso spettacoli e progetti di comunità, esplorando narrazione, teatro fisico e corale e ricerca visuale. I temi ricorrenti della sua poetica sono la lotta politica e la crescita culturale, la fruizione e partecipazione allargata, la lotta alle ingiustizie sociali, l’attenzione alle fasce fragili della popolazione. Compongono la rassegna “Scintille” sei spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento cuciti su misura per i più giovani, in scena tra dicembre 2024 e giugno 2025 tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia Centro per la Creatività di Tito, affiancati da laboratori, incontri e passeggiate in natura, il tutto pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un percorso che possa promuovere il teatro come luogo di scoperta e di condivisione tra generazioni.

Coinvolte compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per l’infanzia: Kuziba Teatro di Ruvo di Puglia (BA), Circo Madera di Torino, IAC Centro Arti Integrate di Matera, Koreja Teatro di Lecce, Principio Attivo Teatro di Uggiano La Chiesa (LE), Faber Teatro di Chivasso (TO).

Costo biglietti spettacolo: 5 euro adulti e bambini. Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email info@compagniateatralepetra.com.