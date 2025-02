Furti, controlli dei Carabinieri nel Potentino. Due arresti, cinque denunciati e tre furti sventati

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue con determinazione la sua azione di controllo del territorio, con l’obiettivo primario di tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Un impegno costante che, in questo periodo, si è tradotto in un’intensificazione dei servizi di vigilanza, soprattutto per contrastare i reati predatori.

L’impegno profuso in questi giorni ha portato a risultati significativi, frutto di un attento studio dei fenomeni delittuosi emersi dall’attività investigativa e del conseguente dispiegamento delle forze messe quotidianamente in campo dalle Compagnie e dalle Stazioni territoriali.

I Carabinieri della Stazione di Lavello hanno tratto in arresto un uomo di 53 anni e una donna di 49 anni, residenti in provincia, colti in flagrante mentre caricavano su un furgone il materiale stoccato nel piazzale di una azienda del luogo. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per l’uomo e la liberazione della donna.

A Oppido Lucano, i militari della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Acerenza hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Potenza tre cittadini marocchini, di età compresa tra i 49 e i 34 anni, domiciliati in provincia di Foggia, trovati in possesso di arnesi da scasso, torce e guanti.

A Picerno, i Carabinieri della locale Stazione, grazie anche alle segnalazioni pervenute al Numero Unico per le Emergenze 112, hanno sventato tre tentativi di furto in abitazioni, sia nel centro abitato che in periferia. La tempestività dell’intervento e il coordinamento con le pattuglie delle Stazioni limitrofe e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno costretto i malviventi alla fuga.

Si precisa che per ognuno dei soggetti indagati vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

La sinergia tra cittadini e Forze dell’Ordine si conferma un elemento fondamentale per il raggiungimento di risultati concreti. La collaborazione dei cittadini, attraverso segnalazioni e informazioni, è un contributo prezioso che consente di indirizzare al meglio l’azione delle Forze dell’Ordine e di prevenire la commissione di reati.