Grave incidente sull’A30, coinvolte due persone lucane. Deceduta una donna, ferito il figlio

E’ di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente che si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada A30, al chilometro 38, nei pressi di Sarno nel salernitano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due lucani, un parroco di 59 anni e la madre di 80 anni, entrambi di Ferrandina nel materano ma residenti in provincia di Arezzo. Dopo il ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta la donna che è deceduta in nottata, mentre sono in miglioramento le condizioni dell’uomo, padre Emanuele Di Mare.

Alla guida dell’auto il religioso, che avrebbe urtato la segnaletica stradale andando a finire fuori strada. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Sarno e dei sanitari. Per entrambi si è reso necessario un delicato e difficile intervento dei caschi rossi, che li hanno dovuti estrarre dalle lamiere.

Padre Emanuele è parroco della Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino, è una persona molto apprezzata e conosciuta.

Claudio Buono