Il CSI Basilicata a supporto della candidatura di Tito a Capitale Europea dello Sport 2027

Negli scorsi giorni, nella sede del Comitato Regionale del CSI Basilicata al Parco Baden Powell di Potenza, si è svolto un incontro significativo tra il Presidente del CSI Basilicata, Domenico Lavanga, l’Assessore allo Sport del Comune di Tito, Avv. Antonio Carlucci, e il Presidente Regionale del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino. Un incontro che ha avuto come obiettivo la definizione di una collaborazione per la redazione del dossier che sosterrà la candidatura del Comune di Tito come Capitale Europea dello Sport nel 2027. Il progetto di candidatura di Tito a Capitale europea dello sport rappresenta una grande opportunità per il territorio lucano, con un focus particolare sulle aree interne della regione.

Un’iniziativa che punta a valorizzare lo sport come strumento di coesione sociale, inclusione e sviluppo locale. La candidatura, che si inserisce nel panorama delle iniziative europee, è una sfida che può generare una visibilità internazionale per il comune di Tito e, al contempo, rafforzare la cultura sportiva e sociale in tutta la Basilicata.

Il Presidente del CSI Basilicata, Domenico Lavanga, ha espresso grande soddisfazione per l’invito ricevuto dal Comune di Tito e per la considerazione mostrata nei confronti del Comitato. Il CSI, che da sempre promuove uno sport sociale e educativo, ha dato pieno supporto a questa iniziativa, che si allinea perfettamente con la missione dell’associazione. Lo sport, secondo il CSI, non è solo un’attività fisica, ma un potente strumento educativo che può cambiare la vita delle persone, migliorando la comunità e il benessere sociale. Il presidente del CSI Basilicata ha sottolineato che l’adesione del comitato regionale a questa proposta sarà confermata nei passaggi istituzionali successivi, in particolare con il supporto della Presidenza e del Consiglio Regionale, ma la volontà di partecipare è già solida. Il CSI Basilicata ha messo a disposizione la sua esperienza, il suo impegno e il suo ampio network per contribuire al successo di questa candidatura.

Un aspetto centrale di questa collaborazione sarà la promozione di attività che coinvolgano le aree interne, spesso meno valorizzate rispetto alle aree urbane, ma ricche di potenziale. L’inclusione di queste zone è fondamentale per costruire una comunità più forte, dove lo sport non solo diventa un mezzo di intrattenimento, ma anche un motore di cambiamento sociale. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella visione del CSI, che da sempre vede lo sport come uno strumento educativo, capace di formare i cittadini di domani, insegnando valori di solidarietà, inclusività e responsabilità.