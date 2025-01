Un anno speciale e ricco di soddisfazioni per l’ASD Sentieri. Per il 2025 nuove esperienze e nuovi itinerari

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sentieri – nata a Satriano di Lucania – ha chiuso un anno ricco di soddisfazioni e significative esperienze sul campo. Il 2024 si è rivelato un periodo di particolare valore non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale e culturale. “Attraverso i nostri trekking – ha fatto sapere Michele Miglionico, presidente e guida escursionistica ambientale – abbiamo avuto l’opportunità di esplorare una vasta gamma di paesaggi, transitando da incantevoli località marittime a suggestive vette montane, da parchi naturali a boschi rigogliosi, fino a riscoprire borghi caratteristici della nostra amata Basilicata”

La missione principale dell’Associazione Sentieri non si limita semplicemente alla pratica del trekking. “Il nostro impegno – dice Miglionico – è profondamente radicato nella promozione delle bellezze naturali e culturali che la nostra regione ha da offrire. Ci dedichiamo con passione a preservare e valorizzare le tradizioni locali, consapevoli dell’importanza di mantenere vive le nostre radici storiche. Le attività realizzate nel corso dell’anno hanno coinvolto un ampio numero di partecipanti, creando momenti di condivisione e apprendimento che sono stati fondamentali per rafforzare il legame tra i partecipanti e il territorio”.

Nel corso del 2024, l’associazione Sentieri ha mantenuto un costante focus sull’importanza della sostenibilità ambientale. “Ogni nostro evento – ha aggiunto Miglionico – è stato progettato con particolare attenzione alla salvaguardia dei luoghi che visitiamo, incoraggiando tutti i partecipanti a diventare custodi attivi dell’ambiente. Siamo convinti che l’educazione alla tutela della natura sia un elemento essenziale per garantire la fruibilità di queste meraviglie anche per le generazioni future. Il 2024 ci ha insegnato molto, offrendoci spunti preziosi per migliorare le nostre proposte e affinare la nostra organizzazione. Siamo ora orientati verso la programmazione delle attività per il 2025, con la ferma intenzione di continuare a far crescere la nostra comunità attraverso nuovi itinerari e iniziative che uniscano sport, cultura e rispetto per l’ambiente”.