Lavoro, in Basilicata nel mese di gennaio previste 3.260 assunzioni

E’ quanto evidenziato dal bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentando i dati relativi alle previsioni occupazionali delle imprese. Nel dettaglio – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’ente camerale lucano – il 60 per cento delle assunzioni sarà nel settore dei servizi, il 73 per cento nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Il 17 per cento dei contratti previsti sarà a tempo indeterminato o di apprendistato, il resto sarà a termine. In quanto a professionalità, il 38 per cento delle richieste riguarda operai specializzati e conduttori di impianti, seguiti dalle professioni commerciali e dei servizi (23 per cento). Nel dato globale, il 26 per cento delle assunzioni riguarderà giovani con meno di 30 anni.

Crescono le richieste di figure professionali nell’area della produzione di beni e dell’erogazione di servizi (41,7 per cento), seguita dalle aree tecniche e della progettazione (16,2) e della logistica (14,3). Il 16 per cento delle entrate previste sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, meno della media nazionale che si attesta al 25 per cento. Il 52 per cento delle imprese prevede di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

