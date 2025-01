Ecco ‘Plana’, in esclusiva al Sigep di Rimini la “spazzola” innovativa per pizza e pane dalle origini lucane

Dal 18 al 22 gennaio 2025, a Rimini, avrà luogo il Sigep World, l’evento di riferimento per la community del Foodservice. La Basilicata sarà presente in prima linea grazie a Plana, un prodotto ad alto valore innovativo, che rivoluziona il settore bakery e pizza, in grado di eliminare i residui di cottura

Il Sigep World è un appuntamento di riferimento mondiale per il settore Foodservice. Un evento che quest’anno si terrà, presso la Fiera di Rimini, dal 18 al 22 gennaio. Centinaia gli espositori presenti. L’azienda lucana Plana ha intravisto in questa opportunità di networking e business l’occasione per presentare in esclusiva mondiale il suo prodotto di punta, una “spazzola” capace di rimuovere, con un semplice movimento, dalla base di pizza e pane i residui di cottura.

Il founder e inventor del prodotto Franco Di Carlo, noto presso il comune di Tito e non solo per le sue doti pizzaiole, in merito alla sua partecipazione ha affermato: “Plana è un utensile da forno progettato e brevettato a seguito della mia pluriennale esperienza nel settore in qualità di pizzaiolo professionista. Quest’invenzione ha risposto ad una necessità che in prima persona ho avvertito: rimuovere dalla base dei prodotti da forno i residui farinacei e legnosi combusti. Un prodotto sgombro da tali residui preserva la sua qualità in termini di sapore e autenticità e tutela la salute generale del cliente”. E ancora, in riferimento alle sue radici meridionali afferma: “Sono orgoglioso che questo brevetto lasci la Regione Basilicata per approdare in esclusiva mondiale al Sigep, sento di rappresentare la mia terra e il suo spirito innovatore”.

Il target a cui l’azienda si rivolge è ben definito, pizzaioli, ristoratori e panificatori; da qui la sua scelta di insediarsi in un evento di portata mondiale, nella categoria “tecnologie e attrezzature”. L’utensile si compone di un vassoio munito di quattro sistemi di spazzole e vanta tra i suoi punti di forza la versatilità di utilizzo, in quanto disponibile in versione rotonda e rettangolare per meglio accogliere le diverse tipologie di prodotto da forno. Si adatta alla maggior parte delle tipologie di forno attualmente diffuse nelle attività di settore e il suo funzionamento si basa sulla messa in pratica di un movimento alla portata di ogni operatore: l’addetto alla cottura preleva il prodotto dalla camera del forno e lo adagia su Plana, poi con l’aiuto delle sole mani fa scivolare il prodotto sulle setole, compiendo una o più rotazioni (se il vassoio è circolare) e uno o più movimenti traslatori orizzontali (se il vassoio è quadrato o rettangolare, ovvero costituito dall’assemblaggio di più vassoi quadrati); i residui di cottura si depositano sui dorsi delle spazzole e sul fondo del vassoio.

Plana sarà presente alla Fiera di Rimini durante tutte le cinque giornate presso il padiglione D8, stand numero 076. Qui sarà possibile toccare con mano Plana e osservare da vicino la quantità, tutt’altro che esigua, di residui di cottura che questo rivoluzionario utensile è in grado di trattenere a seguito di un utilizzo pari ad una settimana lavorativa. Di Carlo parteciperà al Sigep affiancato dal suo team di lavoro composto da: Enrica Maria Laveglia, External Marketing Manager & Business Advisor; Grazia Valeria Ruggiero, Press Officer e Social Media Manager e Laviero Giuzio; Graphic Designer.