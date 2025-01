Neve nel Potentino, spartineve in azione su tutte le arterie stradali. Si registrano solo alcuni rallentamenti

Dalle prime ore di questa mattina si registrano precipitazioni nevose nell’intera provincia di Potenza. Anas sta intervenendo con personale e mezzi spargisale e spazzaneve sulle arterie di competenza per garantire la circolazione in piena sicurezza. In particolare, gli interventi sono in corso sul Raccordo “Sicignano- Potenza” e sulle strade statali 658 “Potenza-Melfi” e 598 “Fondo Valle d’Agri”.

Al momento il traffico è regolare con alcuni rallentamenti sulle arterie interessate dalle nevicate e non si registrano particolari disagi.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

