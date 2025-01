LastWatt, il brevetto di un’azienda lucana selezionato dal Ministero fra le invenzioni italiane di successo. Ecco la storia

Ideato dalla pmi innovativa materana “L’Antincendio”, per il sistema di innovazione sostenibile per la generazione di energia dalla depressurizzazione della CO2 residua di bombole soggette a manutenzione periodica. Ospiti di Caleidoscopio Sonia Romani, responsabile qualità e ricerca della società Antincendio e Angelo Romano, direttore di ricerca della iInformatica, pmi sempre materana, che ha sviluppato il prototipo

Un brevetto con il cervello lucano. Si chiama Lastwatt, il brevetto ideato dalla pmi innovativa materana “L’Antincendio” che da oltre 50 anni si occupa di soluzioni antincendio e antinfortunistica. La società è stata selezionata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha voluto celebrare i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Si tratta di un sistema per il recupero di energia dalla depressurizzazione della CO2 da bombole o estintori soggetti a ricambio periodico per normativa. A Roma, a palazzo Piacentini, è stata inaugurata la mostra “L’Italia dei Brevetti: invenzioni e innovazioni di successo” e sarà possibile visitarla fino al prossimo 2 marzo tutti i fine settimana. Cento i case study selezionati e 52 le aziende italiane di eccellenza. Ospiti della puntata di Caleidoscopio Sonia Romani, responsabile qualità e ricerca della società Antincendio e Angelo Romano, direttore di ricerca della iInformatica, pmi sempre materana, che ha sviluppato il prototipo. La società l’Antincendio come ha spiegato la dottoressa Romani è titolare di 9 brevetti per invenzione industriale, oltre ad essere stata individuata fra le stelle del Sud de “Il Sole 24 ore” per la crescita riscontrata negli ultimi anni, mentreil brevetto Lastwatt è stato ritenuto dai tecnici del Ministero fra le invenzioni nazionali di maggior successo ed impatto nell’ambito della sostenibilità. Le tematiche dei brevetti vertono su: un QRCode per tracking delle attività di manutenzione sugli estintori, il Safetycad quale ambiente di progettazione 2d/3d per il dimensionamento del carico antincendio, il Safetunnel sistema per la santificazione di oggetti sviluppato nel periodo della pandemia Covid, il FrancYbas che è un bastone smart per accedere in ottica sicura ai parchi e aree verdi del territorio unitamente a brevetti specifici sull’economia circolare che riguardano la riqualificazione delle polveri esauste degli estintori.