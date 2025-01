Lotteria Italia, due biglietti vincenti venduti nel Potentino. E su Rai 1 la Basilicata vince 35mila € al programma ‘Affari Tuoi’

Nessun biglietto vincente venduto nel materano, due quelli vincenti venduti nel Potentino. La Lotteria Italia regala 70 mila euro sul territorio lucano, dove però si registra un incremento di vendita dei biglietti della Lotteria. Oltre 35mila biglietti venduti in più rispetto all’edizione 2023 nel Potentino, quasi 22mila biglietti in più venduti nel Materano. A livello nazionale, oltre 8 milioni e mezzo di biglietti venduti, con una crescita di quasi il 30 % in più rispetto all’anno precedente.

Il premio più alto in Basilicata è andato a Barile, dov’è stato venduto un biglietto cosiddetto di ‘terza categoria’, da 50 mila euro, avente come numero di serie D192247. L’altro, di ‘quarta categoria’ da 20mila euro, è stato venduto sempre nel Potentino, a Lavello, avente come numero di serie I264286.

Serata fortunata per la Basilicata anche ad Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Al gioco dei ‘pacchi’, Antonietta – di professione fotografa – ha vinto 35 mila euro nella puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia. Durante la partita è stata affiancata dalla figlia Federica. Sono di Villa d’Agri di Marsicovetere. Dopo alcune offerte rifiutate e un cambio, la signora Antonietta si è ritrovata negli ultimi tre pacchi con 10 e 100 euro e un pacco da 300 mila euro. Che pero non aveva: nel suo pacco 10 euro. Ha accettato l’offerta del dottore da 35 mila euro.

Cliccando qui sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà possibile visualizzare tutti i premi e i biglietti vincenti.

Claudio Buono