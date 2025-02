A Vietri di Potenza realizzata la copertura della ‘Piscina del Sole’. Riapertura lunedì 10 febbraio con i corsi e nuoto libero

Dopo lo straordinario successo della scorsa estate, riapre all’interno di una struttura coperta e riscaldata, lunedì 10 febbraio, la Piscina del Sole a Vietri di Potenza, a seguito dei lavori di copertura realizzati dal Comune.

La piscina è situata all’interno del nuovo centro sportivo di contrada Mosileo (inaugurato nell’estate del 2024), frutto di un significativo intervento di riqualificazione voluto dall’amministrazione comunale. Una vasca di 25 metri di lunghezza e 12,5 metri di larghezza, con profondità variabile. Accanto alla piscina principale c’è anche una vasca per bambini di 6 metri per 5 e profondità di 50 centimetri. Rispetto all’estate, la piscina è chiusa in una apposita struttura, riscaldata così come la temperatura dell’acqua.

Il 10 febbraio Inizieranno i corsi di nuoto che saranno dedicati a tutte le fasce d’età, a partire dai 4 anni. Inoltre, disponibili anche corsie dedicate al nuoto libero.

Nell’annunciare l’apertura, il sindaco Christian Giordano ha sottolineato: “Ormai ci siamo. Abbiamo lavorato per mantenere i prezzi contenuti. On line sul sito di Vietri Servizi si potranno acquisire tutte le informazioni necessarie per accedere alla struttura. Voglio ringraziare gli amministratori e tutti i collaboratori del Comune di Vietri di Potenza (interni ed esterni) che in queste ore stanno ancora lavorando per garantire questa nuova importante apertura”.

“Finalmente – ha aggiunto Giordano – i vietresi avranno la possibilità di usufruire di questo servizio all’interno del proprio territorio. Sono sicuro che la piscina, così come in estate, diventerà un punto di riferimento per tutto il nostro Comprensorio”.

Il Comune, anche tramite il sito istituzionale e tramite i canali social (Pagna Facebook “Piscina del Sole” e “Comune di Vietri di Potenza”) renderà note tante altre informazioni che riguardano la struttura e le attività che si svolgeranno all’interno.

Sarà possibile iscriversi in piscina visitando il sito www.vietriservizi.it. Qui, nella home page, è disponibile una pagina apposita dove sono state riportate tutte le informazioni e i documenti necessari.