Natale di solidarietà al San Carlo di Potenza. Il Coisp porta il sorriso ai bambini ricoverati in Pediatria

In un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità, il sindacato di polizia Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia) ha organizzato un’iniziativa speciale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Carlo di Potenza. Una delegazione del sindacato si è recata presso la struttura ospedaliera per consegnare regali ai bambini ricoverati, portando un momento di gioia e leggerezza in un ambiente spesso segnato da difficoltà e preoccupazioni.

L’iniziativa, che si ripete ormai da diversi anni con la sola pausa del periodo Covid, sottolinea l’impegno del Coisp della Polizia di Stato nel supportare non solo i propri iscritti, ma anche la comunità locale, con particolare attenzione ai più piccoli. “Il sorriso di un bambino è il dono più grande che possiamo ricevere,” ha dichiarato un rappresentante del sindacato, visibilmente emozionato per l’accoglienza ricevuta dai piccoli e dalle loro famiglie.

I regali, scelti con cura per adattarsi alle diverse fasce di età dei bambini, hanno spaziato da giocattoli a libri illustrati, regalando momenti di allegria e distraendo i piccoli pazienti dalla routine ospedaliera. Il personale medico e infermieristico ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. Con gesti come questo, il Coisp dimostra quanto sia importante il valore della solidarietà, andando oltre il proprio ruolo istituzionale. L’iniziativa rappresenta un modo concreto per essere vicini alle famiglie in momenti difficili, regalando attimi di gioia e serenità ai più piccoli. Un’attenzione speciale che conferma l’impegno umano e sociale delle forze dell’ordine verso la comunità.

Lo rende noto il segretario Provinciale Coisp, l’Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Gorga.