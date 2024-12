Al via la stagione teatrale di Satriano di Lucania. Sette gli spettacoli in programma da gennaio a marzo 2025

Il Teatro Comunale Anzani è pronto a inaugurare la nuova stagione teatrale con un programma ricco di appuntamenti imperdibili, a cura della direzione artistica di Domenico De Rosa.

Un cartellone variegato, che spazia dalla commedia classica alla drammaturgia contemporanea, senza tralasciare il tributo musicale e la riscoperta di grandi capolavori teatrali.

L’apertura della stagione è fissata per domenica 12 gennaio 2025 alle ore 18:00 con “Overload”, spettacolo pluripremiato della compagnia Sotterraneo. Vincitore del Premio Ubu 2018 come spettacolo dell’anno, “Overload” offrirà al pubblico una riflessione profonda e ironica sull’alienazione e il sovraccarico informativo che caratterizzano la nostra epoca.

Il secondo appuntamento, previsto per mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00, vedrà in scena “La Mandragola” di Stivalaccio Teatro, una brillante rilettura della celebre commedia di Niccolò Machiavelli caratterizzata da un’atmosfera che richiama il teatro popolare e le maschere della Commedia dell’Arte.

Per la serata di venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 21:00, il Teatro Metastasio di Prato e I Sacchi di Sabbia porteranno sul palco “Uno, Due, Tre!”, una commedia esilarante e satirica che riflette sulle dinamiche del capitalismo moderno attraverso la storia di un tassista trasformato in milionario in tempo record.

Sabato 22 febbraio 2025, alle ore 21:00, sarà il turno di “Frida Kahlo – Un nastro intorno alla bomba”, una produzione Tedacà che esplora la vita e le opere della celebre artista messicana, immergendo gli spettatori nei suoi pensieri più intimi e nelle sue lotte personali e politiche.

Domenica 9 marzo 2025, alle ore 18:00, il palco ospiterà “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”, un testo tagliente e feroce firmato da Emanuele Aldrovandi. Lo spettacolo esplora con ironia il rapporto tra felicità e realizzazione personale, raccontando il piano bizzarro di una madre per aiutare la figlia a diventare un’artista di successo.

Domenica 16 marzo 2025, alle ore 18:00, sarà protagonista “Premiata Pasticceria Bellavista”, una commedia brillante di Vincenzo Salemme che racconta con umorismo le contraddizioni e le dinamiche familiari. Lo spettacolo è impreziosito dalla partecipazione di tre attori di grande fama: Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, che sapranno regalare al pubblico momenti di pura comicità.

La stagione si concluderà sabato 29 marzo 2025, alle ore 21, con il “Tributo a Faber”, un emozionante omaggio musicale alla carriera di Fabrizio De André. I Maltesi, con una formazione di nove musicisti, proporranno una scaletta di grandi classici e brani meno noti del celebre cantautore genovese, riproponendo gli arrangiamenti originali e quelli del suo ultimo tour.

La stagione del Teatro Comunale Anzani è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri e il supporto del Programma Operativo Val d’Agri.