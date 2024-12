Gastronomia, tipicità e prodotti genuini. Questa sera a Vietri di Potenza dalle ore 18 l’edizione natalizia di Tipica

È tutto pronto a Vietri di Potenza per la seconda edizione di Tipica Christmas Edition, l’edizione natalizia di uno dei percorsi gastronomici più partecipati e apprezzati dell’estate lucana. Rispetto ad agosto, quella natalizia si tiene in una location diversa, sempre particolare, con un format diverso e in un percorso più concentrato ma comunque ricco di prodotti tipici, stand, attrattive, mercatini. Dopo il grande successo dello scorso anno, anche per questa edizione la data è la stessa: oggi, lunedì 23 dicembre. Anche le previsioni meteo sembrano essere dalla parte dell’organizzazione, che ha confermato l’evento con la possibilità di qualche fiocco di neve che potrebbe impreziosire la serata.

L’evento è in programma in via San Francesco, con ingresso a pochi passi dalla centralissima piazza XXIII Novembre. Oggi pomeriggio apertura percorso alle ore 18. Non solo gastronomia, ma anche dai tanti artigiani, mercatini di Natale e presepi. Nel percorso musica e divertimento, oltre a luci e ambientazioni natalizie.

Nel percorso sarà possibile degustare cavatelli e ceci con peperoni cruschi, frittelle di baccalà, antipasto di salumi, formaggi e porchetta, calzoni con la minestra, arrosticini di pecora, montanare, zeppole fritte con e senza alici, patate rosse, strufoli, formaggio fuso su pane, calzoncelli, castagnole, vin brulè, mandarini, funghi fritti e arrostiti su bruschetta, torrone, frutta fresca, caramelle. Nel percorso verrà servito il vino rosso del Pantone di Vietri, birra alla spina e altre bevande. Sarà possibile conoscere l’olio Evo Bio di Vietri di Potenza, Dulivo. Saranno inoltre presenti stand di aziende agricole con miele, propoli, zafferano, pasta di mais.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Pro Loco, Vietri e la Movida e Teatrando con il patrocinio del Comune. L’obiettivo dell’organizzazione è la promozione dei prodotti della terra vietrese. Nel percorso intrattenimento musicale con il gruppo itinerante Bassa Musica L’Armoniosa Molfettese vestiti da elfi, mentre più tardi in piazza XXIII Novembre ancora musica e divertimento con il Duo Music. Non mancheranno anche Babbo Natale ed Elfo per i bambini nel percorso.

“Grazie agli organizzatori e volontari che anche in questo periodo natalizio si sono messi a disposizione nell’organizzare questo evento che, negli anni, è diventato ormai un punto di riferimento in Basilicata nel settore dei percorsi eno-gastronomici”, ha dichiarato il Sindaco, Christian Giordano, che ha aggiunto: “Questa iniziativa va nella direzione giusta, vale a dire creare eventi e iniziative anche in periodi come questo, per provare a rendere ancora più attrattivo il nostro territorio, la Porta della Lucania”.

L’appuntamento è a Vietri di Potenza per questa sera, lunedì 23 dicembre, dalle ore 18.