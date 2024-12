Premio Pro Loco Basilicata Italia, celebrato l’orgoglio lucano a Castel Lagopesole. Premiate otto personalità

Tante emozioni alla cerimonia di premiazione del Premio Pro Loco Basilicata Italìa che si è svolta domenica sera nella sala Pasolini a Castel Lagopesole (Pz) in occasione dei festeggiamenti per i quarant’anni della Pro Loco Lagopesole. La serata condotta dalla giornalista Gherarda Cerone ha celebrato l’orgoglio lucano nella cultura, nell’arte, nel cinema, nello sport e nell’innovazione con la consegna del riconoscimento ad importanti personalità che esaltano la lucanità in Italia e nel mondo. Il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa sottolinea “l’istituzione del premio è un’altra forma di valorizzazione del territorio attraverso importanti personalità che lo raccontano con il loro impegno quotidiano. Una promozione che unisce luoghi, persone, radici e amore per la nostra terra conclude Franciosa.

Per il Presidente della Pro Loco Lagopesole Carlo Lucia “l’importante cerimonia svoltasi nel borgo federiciano è la giusta conclusione di un anno intero volto a ricordare il traguardo raggiunto dei 40 anni dalla costituzione del sodalizio castellano”. Hanno ricevuto la riproduzione della nota olla di Tursi della prima metà dell’VIII secolo a.c., custodita nel Museo della Siritide di Policoro, simbolo del Premio, la giornalista Isabella Romano “volto noto della televisione italiana con la sua Basilicata sempre nel cuore”, il comico e cabarettista Dino Paradiso “pitagorico per eccellenza, per aver fatto della lucanità il tratto distintivo della sua riflessione comica raccontando modi di fare, di dire e di pensare di un popolo”, la scrittrice Fabienne Agliardi “per aver ambientato in un borgo immaginario della Basilicata il suo romanzo. Un ritorno alle origini alla ricerca di quel posto del cuore che si è cristallizzato nella memoria come custode di ricordi felici e spensierati”, il campione paralimpico, medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Parigi 2024, Donato Telesca “per aver portato in alto il nome della Basilicata distinguendosi a livello mondiale per le sue doti sportive”, il direttore del Festival Internazionale Marateale, Nicola Timpone “per aver ideato un evento che ha portato alla ribalta attraverso la settima arte una delle località più suggestive della Basilicata ospitando nella Perla del Tirreno artisti e personalità del panorama nazionale e internazionale”, la campionessa mondiale di karate Terryana D’Onofrio “per le sue doti sportive che la vedono distinguersi a livello internazionale portando alto il nome della Basilicata”, l’ingegnere informatico Vito Santarcangelo “per aver ideato un nuovo modo di valorizzare e raccontare i borghi della Basilicata nell’ambiente digitale innovativo portando a scoprire il territorio, ad interagire con oggetti presenti nella realtà e a promuovere prodotti e servizi territoriali apprendendo al contempo gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030”.

Presenti alla cerimonia il Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, il Presidente nazionale della rete associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo, il Consigliere della Regione Basilicata Antonio Bochicchio, il direttore della New Form Potenza Angelo Sabia, la Presidente della Lucania Film Commission Margherita Romaniello, la Presidente del Gal Percorsi Caterina Salvia, il titolare di Texture Italy Donato Cirella che ha donato a tutti i premiati un plaid celebrativo con l’immagine del Castello di Lagopesole e il Vulture e Maria Teresa Romeo pittrice e ceramista che ha realizzato l’opera artigianale. Una serata patrocinata dalla Regione Basilicata, Apt Basilicata e Comune di Avigliano, realizzata con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata, della New Form Potenza e di Texture Italy, ricca di riflessioni e spunti che i premiati hanno consegnato al numeroso pubblico presente che è stato piacevolmente colpito dalla sensibilità e dalla profondità di tutti gli interventi. Per l’occasione consegnata una benemerenza ai soci fondatori: Salvatore Lorusso, Donato Lucia, Donato Pace, Donato Bochicchio, Michelangelo Bochicchio, ed ai famigliari dei compianti Donato Stolfi, Antonio Genovese, Giuseppe Pace, Leonardo Canestrini, ed ai Presidenti che dal 1984 si sono distinti per il loro impegno a favore della promozione culturale e turistica: Antonio Pace, Angela Petruzzi, Vito Lucia, Donato Pace, Salvatore Lorusso, Marcello Romano, Donato Bochicchio, Donato Lucia, Stefano Genovese e Carlo Lucia. Ad inizio serata omaggiato il cantautore lucano Pino Mango dagli artisti di Musica Viva che hanno allietato la cerimonia con brani musicali di Arisa.