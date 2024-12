A Sasso di Castalda bollette Tari 2024 meno care per i cittadini. Il Comune adotta uno sconto grazie ai fondi Ripov

Bollette Tari meno salate a Sasso di Castalda. Il Comune, infatti, ha adottato una nuova misura con una somma di poco più di 24mila euro (provenienti dai fondi Ripov PO Val d’Agri) da mettere a disposizione delle famiglie per uno sconto sulla bolletta dei rifiuti. La decisione è stata assunta con la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del’11 dicembre scorso

Si tratta di uno sconto che va a sostegno delle famiglie in regola con i pagamenti della Tari per quanto riguarda le ultime due annualità 2023 e 2024 alla data del 31 dicembre 2024. Riguarda le utenze domestiche di tutti i cittadini residenti nel Comune di Sasso di Castalda. Il contributo – fa sapere il Comune – sarà rimborsato ai cittadini residenti che ne facciano domanda, riconosciuto in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Possono presentare domanda di concessione del contributo i cittadini che hanno la residenza nel Comune di Sasso di Castalda trasmetteranno apposita istanza, come da modello predisposto dall’ufficio competente, sottoscritta mediante autocertificazione e da far pervenire presso gli uffici comunali con consegna a mano o mediante pec all’indirizzo protocollo.comunesassodicastalda@pec.it.

Il termine ultimo per la trasmissione della richiesta del rimborso Tari 2024 è fissato alla mezzanotte del 28 febbraio 2025. Le informazioni e la modulistica completa sono disponibili sul sito www.comune.sassodicastalda.pz.it e presso gli uffici comunali.

Claudio Buono