Polizia di Stato, a Potenza consegnata dal Questore la medaglia di commiato al Sovrintendente Capo Teresa Mattiacci

Consegnata questa mattina dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari la “Medaglia di commiato” che il Capo della Polizia ha conferito al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Teresa Mattiacci, dal 1° dicembre 2024 in pensione per raggiunti limiti di età.

Teresa Mattiacci, potentina, è entrata in Polizia il 18 giugno 1987 in qualità di Allievo Agente della Polizia di Stato. Al termine della frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Vicenza è stata assegnata al Distaccamento della Polizia Stradale di Villa San Giovanni (RC) per essere poi trasferita nel 1989 a Potenza, presso la Sezione della Polizia Stradale. Negli anni successivi ha prestato servizio prima a Bari, presso l’allora Nucleo Prevenzione Crimine e successivamente a Battipaglia (SA) presso la Polizia Ferroviaria.

Trasferita alla Questura di Potenza, nel 1996 viene assegnata alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura potentina, dove ha prestato servizio fino alla data del suo collocamento in quiescenza, fatta eccezione per un breve periodo di due anni durante i quali è stata assegnata all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza.

Al Sovrintendente Capo Teresa Mattiacci il Questore ha espresso la propria gratitudine per l’impegno e la dedizione evidenziati nel corso dell’attività lavorativa, al servizio della Polizia di Stato e della collettività.