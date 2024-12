Ladri in fuga si schiantano contro un muro a Potenza

Ladri in fuga in serata a Potenza, con tanto di auto incastrata in un sottopasso. È successo verso le ore 20, dove almeno tre persone a bordo di un’auto di grossa cilindrata, un’Audi station wagon, sono fuggiti dopo aver tentato il furto in una palazzina non distante dal luogo dell’incidente. A seguito delle segnalazioni dei residenti, immediato è stato l’intervento degli agenti della Polizia che sono riusciti a intercettare l’auto.

Ma i ladri, alle strette, si sono dati alla fuga e quindi schiantati. L’auto con a bordo le persone sospette stava scendendo dalla strada che da via Ponte Nove Luci porta in via del Basento, tramite il sottopasso di via San Vito. Ed è qui che l’auto si è schiantata contro il muro prima di attraversare il sottopasso. Probabilmente l’auto procedeva veloce, dal momento che il mezzo risulta essere danneggiato in modo serio. Non è escluso siano rimasti feriti. Ma a ogni modo, nonostante l’impatto, in pochi secondi, le tre persone si sono date alla fuga a piedi riuscendo a saltare su un muro e poi tramite i binari della ferrovia. Sul posto diverse pattuglie delle forze dell’ordine. Continua le ricerche dei fuggitivi, mentre accertamenti sono in corso anche sull’Audi, sottoposta a sequestro.

Claudio Buono