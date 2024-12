Truffe agli anziani, doppio colpo dei truffatori a Satriano di Lucania e Balvano

I truffatori continuano a colpire nel Potentino. Tra gli ultimi colpi messi a segno, con due tipologie di truffe, sono stati truffati due anziane donne a Satriano di Lucania e Balvano. In particolare in terrà balvanese, la truffa è stata portata a termine ieri, quando una signora non ancora 80enne ha ricevuto una telefonata da fantomatici corrieri che dovevano spedire un pacco per conto del nipote e hanno così chiesto alla signora dei soldi per velocizzare le operazioni. Tempo della telefonata che a casa della signora, situata fuori dal centro abitato, si è presentato un giovane che è riuscito a farsi consegnare ben 1700 € in contanti e alcuni oggetti di valore. I truffatori prima di arrivare a casa della signora, nei paraggi hanno anche chiesto alcune informazioni su come raggiungere la contrada. Erano a bordo di un suv. In tanti ieri a Balvano hanno ricevuto le telefonate dei truffatori che hanno provato con più escamotage a portare a termine la truffa, riuscendoci in un caso.

L’altro episodio si registra a Satriano di Lucania, dove un’anziana donna è stata contattata da falsi carabinieri che hanno raccontato di un incidente occorso a un familiare e della necessità di versare dei soldi per evitare guai giudiziari. Una volta a casa, l’anziana donna è stata costretta a consegnare 1500 € in contanti e oggetti preziosi. In particolare, la stessa sarebbe anche stata strattonata da uno dei truffatori, tanto da richiedere l’intervento di una ambulanza del 118 Basilicata Soccorso.

Purtroppo le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

Per non cadere nella truffa consigliamo a tutti di trasferire una serie di consigli e informazioni ai genitori, zii, nonni e persone anziane. Cliccando qui sarà possibile visualizzare un decalogo realizzato dai Carabinieri per prevenire le truffe.