L’Albero di Natale più grande della Basilicata pronto ad accendersi. Appuntamento domani 7 dicembre a Tito: eventi anche stasera e l’8/12

L’accensione il 7 dicembre da Largo Belvedere, eventi anche il 6 e 8 dicembre per la 21^ edizione. L’albero resterà acceso fino al prossimo 6 gennaio

La 21^ edizione dell’accensione dell’albero di Natale più grande della Basilicata sarà teleattivata da “Largo Belvedere”, nel cuore del centro storico di Tito. Il tradizionale e immancabile appuntamento per gli amanti del natale lucano, illuminerà il versante nord della Torre di Satriano in Tito. L’installazione è curata come sempre dall’Associazione Anspi Carità, con il sostegno ed il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tito ed il patrocinio della presidenza del consiglio di Basilicata. Confermata la partnership con l’azienda Basilicata Energia luce & gas, che fornirà gratuitamente l’energia elettrica necessaria ad illuminare l’albero.

“L’albero di Natale più grande della Basilicata, rientra tra le tradizioni titesi che sono riconosciute “Patrimonio culturale intangibile della Basilicata” insieme ai “Fuochi di San Giuseppe” ed ai “Riti Mariani” – sottolinea Fabio Laurino, Sindaco di Tito – “illuminerà, come da tradizione, il nostro territorio durante il periodo natalizio. Il Comune, a sostegno di questo particolare evento, organizzerà direttamente o patrocinando, come nel caso di altre associazioni proponenti, una serie di iniziative collaterali, elencate nel ricco cartellone de “La Bianca Stagione di Tito”, destinate sia alla comunità titese che ai visitatori che avranno piacere di raggiungere la nostra cittadina durante le festività. In particolare si rinnovano i Mercatini di Natale, quest’anno allestiti nel centro storico a Largo Belvedere, nei giorni del 6-7-8 dicembre e animati da musica e spettacoli per tutti, per condividere con grandi e piccoli, lo spirito del Natale”.

“Dopo aver spento le candeline per il raggiungimento delle prime venti edizioni, siamo pronti a rinnovare come sempre, con l’Albero di Natale e non solo un messaggio di pace e serenità a quanti verranno raggiunti dalla sua luce” – dichiara il presidente dell’Ass. Anspi Carità, Giuseppe Palazzo –– “E’ l’occasione anche per ringraziare quanti si adoperano per la sua realizzazione, i volontari Anspi, in particolare quelli che hanno il ruolo di “Alberaioli”, oltre al supporto tecnico, come sempre gratuito ed immancabile, dello Studio “Due Esse” del geom. Salvia Salvatore coadiuvato dal geom. Pastore Giovanni, e al supporto finanziario rinnovato da parte di decine di attività commerciali e da professionisti della nostra comunità”.

“Anche quest’anno – conclude Palazzo – siamo certi che riusciremo a sorprendere quanti avranno piacere di partecipare alla sua accensione”.

L’albero resterà acceso fino al 6 gennaio prossimo, dalle ore 17:00 alle ore 04:00 del mattino.