Medicina, a Pignola domani 7 dicembre la 34esima edizione del premio “Potito Petrone”

E’ giunto alla 34esima edizione il premio di medicina intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, organizzato dalla Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” di Pignola, in programma sabato 7 dicembre alle ore 18:00 presso il “Giubileo Maison” a Rifreddo di Pignola. Un appuntamento di grande rilievo, ideato per ricordare la figura del professore e illustre medico pignolese, rivolto ai giovani neo-laureati in medicina, nati o residenti da lungo tempo in Basilicata, che mira a valorizzarne il talento e a sostenerli nella realizzazione delle loro aspirazioni in ambito medico-scientifico. Grazie al costante impegno della famiglia Petrone e della commissione scientifica, presieduta dal medico Marcantonio Paciello e composta da altri professioni di alto profilo, tra cui Serafina Berardi, Sergio Caparrotti, Angelo Dinota, Paolo Severino ed Emma Calabrese, il premio si conferma un osservatorio privilegiato per i giovani professionisti della Basilicata. “Non è solo un riconoscimento, ma anche un simbolo di impegno per il futuro della Basilicata – dichiara la presidente della Pro Loco Circolo culturale ‘Il Portale’ di Pignola, Loredana Albano – un futuro in cui i giovani medici possano essere protagonisti di un sistema sanitario all’altezza delle sfide del nostro tempo”. Quest’anno, la cerimonia del premiazione, dopo i saluti istituzionali, sarà arricchita da uno spazio di riflessione, coordinato dalla giornalista Grazia Napoli, e dedicato al tema “Sanità in Basilicata: pensarne il futuro. Sinergie tra esperienze e istituzioni per rafforzare il sistema sanitario regionale”. Vi prenderanno parte Umberto Benedetto, originario di Acerenza , professore e direttore del Dipartimento cuore dell’ospedale “Santissima Annunziata “ di Chieti, Sergio Caparrotti, responsabile del Dipartimento cardiochirurgia del “Mater Dei Hospital” di Bari, Cosimo Latronico, assessore regionale alla Sanità, e Rocco Paternò, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Potenza. La serata sarà impreziosita dagli intermezzi musicali del “Disguido duo” composto da Francesco Laus e Donato Telesca.