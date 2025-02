Cultura per la prima infanzia in Basilicata: Bruno Tognolini a Tito il 9 febbraio

In programma tavoli di lavoro tra artisti, genitori, insegnanti, educatori e professionisti della fascia 0-6 anni nell’ambito della rete FEED promossa dalle compagnie Petra e L’Albero

Il noto poeta e scrittore per l’infanzia Bruno Tognolini, autore televisivo di programmi per bambini di successo come L’Albero Azzurro e La Melevisione, sarà l’ospite speciale dell’incontro dal titolo “Cultura per la prima infanzia in Basilicata”, in programma domenica 9 febbraio 2025 alle ore 18, presso il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito.

Promosso da Compagnia Teatrale L’Albero e Compagnia Teatrale Petra nell’ambito della rete FEED a sostegno dell’infanzia, l’incontro vuole essere un’occasione di confronto tra artisti, genitori, insegnanti, educatori e professionisti della fascia 0-6 anni, per riflettere e impegnarsi collettivamente sul futuro della cultura dedicata alla prima infanzia in Basilicata.

Per partecipare all’incontro è richiesta la registrazione tramite il seguente link: https://forms.gle/1hVqFyeqgXKtAF6r6

L’appuntamento si inserisce all’interno di Scintille, rassegna di teatro ragazzi per famiglie realizzata dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito. Prima dell’incontro andrà in scena lo spettacolo “Onde”, opera 0-3 anni con voci e strumenti dal vivo co-prodotta da Compagnia Teatrale Petra, Compagnia Teatrale L’Albero e Orchestra Senzaspine, in doppia replica alle ore 11 e alle 17.

Durante l’evento, rappresentanti del mondo artistico che lavora con l’infanzia, delle reti educative del territorio, degli asili nido e delle istituzioni locali firmeranno un manifesto per il benessere culturale della prima infanzia che sancisca una visione condivisa: riconoscere l’importanza di nutrire lo sguardo dei più piccoli con esperienze di qualità, mettendo al centro dell’azione culturale non solo i bisogni dei bambini e delle bambine, ma anche i desideri delle loro famiglie.

Il manifesto diventerà così un patto tra il mondo dell’arte, dell’educazione e delle istituzioni per favorire la partecipazione culturale della fascia 0-6 anni, promuovendo un nuovo modo di “alimentare” la crescita dei piccolissimi, che renda l’arte accessibile fin dai primi anni di vita.

Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel 1951 e vive tra Bologna, Lecce e in viaggio nei mille incontri con i lettori. Dopo il DAMS di Bologna e un decennio di teatro negli anni ’80 (opere con Vacis, Paolini, Baliani), è da oltre trent’anni per amore e mestiere scrittore “per bambini e per i loro grandi”. Ha scritto poesie, romanzi e racconti (65 titoli con editori nazionali), programmi televisivi (4 anni di Albero Azzurro e 12 di Melevisione), testi teatrali, saggi, videogame (Nirvana X-rom, dal film omonimo di Salvatores), canzoni e altre narrazioni. È premio Andersen nel 2007 e nel 2011. Il suo romanzo “Il giardino dei Musi Eterni” (Salani) è Libro dell’Anno a Fahrenheit, finalista del Premio Strega Ragazzi e Premio LiBeR Miglior Libro 2017.

La Compagnia teatrale Petra aderisce alla rete di Assitej Italia, organizzazione che riunisce artisti e compagnie teatrali che si dedicano professionalmente alla creazione di un teatro per l’infanzia e la gioventù, e fa parte del coordinamento di Cucù, un progetto di Assitej Italia che desidera promuovere un’alleanza tra mondo teatrale e mondo educativo, coordinato da quattro compagnie di teatro ragazzi: Compagnia Petra, Il Teatro nel Baule, Schedía Teatro e Teatro Koreja, con la complicità di La Baracca – Testoni Ragazzi.

La Compagnia teatrale L’Albero è una compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo nell’ambito della promozione della musica per la coesione e l’inclusione sociale ed è nel board di RESEO, il network europeo che riunisce teatri d’opera e orchestre impegnati nell’innovazione dell’educazione musicale all’opera, alla musica e alla danza. Ha all’attivo numerosi progetti internazionali basati sulla co-creazione dell’opera e della musica classica attraverso la metodologia “Community Opera”.