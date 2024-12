Educazione Ambientale nell’Hub della Provincia di Potenza

Un seme, tra le componenti più piccole in natura, concentrato di vita e dinamismo, diventa il manifesto del patrimonio naturalistico della “rete ecologica della Provincia di Potenza”. Il viaggio della Disamara prende vita in un video animato che racconta la storia del seme dalla singolare forma elicoidale, diventata la guida nei percorsi di Valorizzazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) dell’Ente provinciale, che rappresentano il cuore della biodiversità.

Il progetto, sviluppato dall’Ufficio Pianificazione e Sviluppo Informatico della Provincia di Potenza, si articola su più fronti: educativo, di tutela e di conservazione e mette in campo, in questa fase, una serie di laboratori didattici attivati dando seguito al programma Inngreenpaf.

I laboratori, che dal 2025 saranno accessibili a tutte le scuole del territorio che ne faranno richiesta, vedono il coinvolgimento diretto degli Istituti scolastici con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente attraverso una serie di azioni di comunicazione e divulgazione.

I bambini, entusiasti e curiosi, diventano protagonisti dell’HUB della Provincia di Potenza, uno spazio innovativo dove scoprire la bellezza e la complessità dell’ambiente che li circonda e sperimentare giochi e attività che stimolano il loro impegno verso la natura.

Un passo fondamentale per educare i più piccoli al rispetto e alla conoscenza dell’ambiente, come ha evidenziato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano: “Una grande opportunità di apprendimento e crescita che ci permette di valorizzare il nostro inestimabile patrimonio naturale e, al contempo, aprire le porte del nostro Ente per far toccare con mano le attività che svolgiamo. Il progetto – conclude Giordano – coinvolgerà anche altre scuole del territorio, al fine di educare i giovani cittadini a diventare custodi consapevoli dell’ambiente avvicinandoli all’Ente provinciale, sempre al servizio della comunità”.