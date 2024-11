Al via oggi e fino al 6 gennaio “La Bianca Stagione di Tito”. Numerosi eventi promossi da associazioni e amministrazione comunale

Ritorna una nuova bianca stagione, la programmazione culturale natalizia del comune di Tito. Un ricco programma di appuntamenti promosso dalle associazioni locali e dall’amministrazione comunale.

Si parte sabato 30 novembre con “Tales of Cecilia”, presso il Centro per la creatività Cecilia, promosso dal Forum dei Giovani di Tito. Sempre al Centro Cecilia, domenica 1 dicembre appuntamento con il 5° Premio Lucano della fisarmonica diatonica.

Il Centro per la creatività Cecilia, inoltre, ospiterà il 14 dicembre il concerto dell’orchestra 131 comuni della Basilicata e il 26 dicembre il concerto di Natale.

La musica sarà protagonista anche degli appuntamenti del 21 dicembre con il concerto dei Musicamanovella in Villa della Costituzione Italiana, il 23 e il 24 dicembre con “Eve of Eve” e “Christmas Eve” a cura del Forum dei Giovani, il 27 dicembre con la cover band dei Queen promossa dalla Pro Loco di Tito e il 28 dicembre, in Piazza della Repubblica, con un appuntamento conviviale con vin brule’ e castagne organizzato dall’associazione La Stazione. Il 29 dicembre, invece, il Forum dei Giovani promuove la festa di Natale presso il Centro per la creatività Cecilia.

Spazio anche al sociale il 3 dicembre presso la Biblioteca Comunale “L. Ostuni” con il progetto “Costellazioni inclusive”, il 18 dicembre con “Popoli e tradizioni: la cena dei colori” presso il Sai di Tito, il 20 dicembre “Santa Claus Motorcycle” promosso dall’associazione Human Right O.D.V. e il 26 dicembre tombolata di beneficenza presso la Sala Don Domenico Scavone, promossa dal Forum dei Giovani.

Non mancheranno appuntamenti per i più piccoli. Il 9 dicembre l’associazione Le Bolle di Sapone promuove un laboratorio creativo di decori natalizi presso la Sala Don Domenico Scavone. Il 19 dicembre appuntamento al Centro Cecilia per una tombolata dedicata ai più piccoli promossa dall’associazione L’Arcobaleno dei Bambini. Il 21 e il 22 dicembre, invece, presso i locali dell’ex Baby Parking in Villa della Costituzione Italiana, e il 29 dicembre in Piazza della Repubblica, verrà aperta la casa di Babbo Natale e il suo villaggio, con giochi e animazione per bambine e bambini. Il 29 dicembre.

Non mancheranno appuntamenti dedicati alla lettura. Il 10 dicembre presentazione del libro “Il commissario Spina”, alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale “L. Ostuni”. Il 29 dicembre, invece, torna l’appuntamento con “Letture davanti al camino” promosso da Sotto il Castello Aps che, il 12 dicembre, promuoverà un laboratorio di scrittura per biglietti di Natale in Biblioteca Comunale “L. Ostuni”. La Biblioteca Comunale “L. Ostuni”, il 16 dicembre ospiterà “Forum Space: road to Christmas” e il 27 dicembre e il 3 gennaio 2025 “Back to school” a cura del Forum dei Giovani.

La Pro Loco, invece, presso la loro sede, vi aspetta il 20 dicembre per il torno di burraco, il 22 dicembre per il brindisi di Natale con dj set e il 6 gennaio 2025 con la tombolata della Befana.

Con il nuovo anno, invece, partirà la rassegna teatrale per ragazzi e famiglie “Scintille”. Primo appuntamento il 2 gennaio 2025, presso il Centro per la creatività Cecilia, con lo spettacolo “Gran Cabaret”. Il 5 gennaio 2025, invece, l’associazione L’Arcobaleno dei bambini accoglierà i più piccoli presso il Centro per la creatività Cecilia per la Calza della Befana.

Momento centrale della programmazione culturale è, come sempre, l’accensione dell’Albero di Natale più grande della Basilicata, a cura dell’Anspi, che quest’anno avverrà sabato 7 dicembre, alle ore 20, in Largo Belvedere, nel centro storico di Tito.

A fare da cornice, il 6-7-8 dicembre, i mercatini di Natale in Largo Belvedere e via Cafarelli con esposizioni artigianali, stand enogastronomici ed esposizioni di presepi artigianali.

Non mancheranno in questi tre giorni appuntamenti dedicati ai più piccoli e tanta musica per riscaldare l’atmosfera natalizia.

Il 6 dicembre appuntamento con la compagnia teatrale “Ma dove vivono i cartoni?” e a seguire concerto musicale de “Lo Strano Duo”.

Il 7 dicembre, dopo la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale più grande della Basilicata, concerto di Rocco Fiore & Chicago Fire e, a seguire, dj set con Davide Gentile.

L’8 dicembre, artisti di strada e spettacoli di magia nel centro storico e concerto del coro gospel “Voices Power”.