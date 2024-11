Giovani protagonisti: “Orientamento e placement nel settore ambiente (OPSA), nel Potentino il progetto della Soc. Coop. Sociale Filef Basilicata

Tutto pronto per la partecipazione al progetto di rilievo regionale “Orientamento e placement nel settore ambiente (OPSA)”, messo in piedi dalla Soc. Coop. Sociale Filef Basilicata (capofila di progetto) in collaborazione con il Comune di Pignola, l’Associazione WWF Potenza e Aree Interne, il Ceas del Vulture e la Società di formazione Innform. L’ obiettivo di tale proposta progettuale è quello di provare ad attivare e realizzare azioni strutturate per la gestione e la promozione del settore ambiente nelle aree del Vulture e del Comune di Pignola, come indicato nel bando di partecipazione del progetto.

Gli obiettivi specifici riguardano la realizzazione di azioni di orientamento ed analisi del bilancio delle competenze dei partecipanti alle attività di progetto; la realizzazione di azioni di placement nel settore ambiente per la gestione e la valorizzazione dei territori specifici e infine la realizzazione di azioni di inclusione sociale e di promozione alla creazione di impresa nel settore ambientale per la gestione di aree protette e per la costruzione di specifici piani educativi ambientali. Vi potranno partecipare giovani disoccupati di età fra i 18 ed i 35 anni e giovani in cerca di prima occupazione fra i 18 ed i 35 anni con possesso del diploma di scuola secondaria (Discipline scientifiche e tecniche) o con possesso di laurea in discipline scientifiche e con motivazione ad intraprendere un percorso di autoimprenditorialità nel settore ambientale.

La durata del progetto, infine, sarà all’incirca di 9 mesi.