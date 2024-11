Bologna celebra i suoi lucani e la sua associazione. Iniziative il 30 novembre e 1 dicembre

“Dallo spopolamento all’uso intelligente delle migrazioni. Il caso Basilicata nel contesto meridionale”. Sarà su questa la traccia che l’Associazione Culturale “Circolo dei Lucani di Bologna”, racconterà e celebrerà i suoi oltre 30 anni di vita del sistema organizzato dei lucani nella città felsinea. Una iniziativa voluta dal Presidente del Circolo, Ugo Albisinni che nella due giorni programmata per il 30 Novembre ed il 1 Dicembre 2024, porterà a racconatre la storia dell’Associazione e quanti l’hanno fatta grande, attraverso i racconti e le immagini raccolte in un almanacco di 30 anni di storia e di iniziative da Mimmo Grasso con la collaborazione di Luigi Santomassimo ed il coordinamento editoriale della giornalista Raffaella Bisceglia del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo.

Dal racconto alla vicenda dei Lucani nel mondo, sarà un attimo, guardando, la sera di Sabato 30 Novembre presso il Teatro Guardassoni, dentro i numeri che hanno segnato e segnano i flussi migratori dei Lucani in ogni dove che fanno parlare di un “caso Basilicata”, cosi come ormai emerge ciclicamente nel rapporto Migrantes e su cui Luigi Scaglione, Presidente del Centro Studi, proverà ad evidenziare i fenomenti nuovi che anche il mondo culturale lucano e quello sociale pone alla base dei suoi ragionamenti per andare oltre il tema del Turismo delle radici e combattere lo spopolamento cosi come l’Associazione bolognese ha fatto in questi anni di relazioni e correlazioni con le regioni del Nord ed in particolare con quella emiliano-romagnola.

A corredo di questo ragionamento, con modalità nuove, ci sarà il dialogo con lo scrittore lucano nativo di Viaggianello ed il suo ultimo lavoro letterario “Le età del Bosco”, che sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria dell’attrice Egidia Bruno che reciterà alcuni passi del libro che racconta appunto di distanze, spaesamenti, memoria. La prima giornata avrà il suo compendio con la inaugurazione della nuova sede legale del Circolo in Strada Maggiore e la degustazione di prodotti lucani offerti agli ospiti.

La giornata seguente, quella di domenica 1 Dicembre, presso il Ristorante Ristopolis di Bologna, sarà aperta dalla presentazione delle immagini significative dei primi 30 anni della vita del Circolo Lucani di Bologna illustrate dal suo storico fondatore e mentore dell’Associazione, Mimmo Grasso e dal Presidente Ugo Albisinni e proseguirà, prima della Festa degli Auguri, con “Liriche dal mondo” in musica con la partecipazione della soprano Antonella Rondinone accompagnata dal pianista Enrico Arias. A curare la presentazione dei prodotti tipici lucani in mostra ed in vendita negli stand organizzati presso la struttura ricettiva ed il pranzo con tutte le pietanze genuine, rinomati e di nicchia del territorio lucano, sarà lo chef Emanuele Ricchiuti, nativo di Stigliano, girovago nel mondo della cucina (Valle d’Aosta, Rimini, Forte dei Marmi, Brasile, Principato di Monaco, rappresentante nel team cuochi Basilicata) e portatore di buoni propositi di evoluzione della cucina lucana, che oggi è tornato nella sua terra e gestisce un ristorante a pochi passi dalla Marina di Pisticci.

Alla manifestazione sono state invitate le rappresentanze delle istituzioni locali e quelle lucane e le associazioni dei Lucani nel Mondo.

————————————————————-

Il libro – Le età del bosco di Vincenzo Corraro è un libro che racconta di distanze, spaesamenti, memoria. Costruita con un andamento narrativo in cui le azioni e le storie tendono a sottrarre i luoghi del reale dall’insidia del vuoto, questa silloge è fatta di rimandi, episodi, frammenti del passato, di scenari ruvidi, idealmente mediterranei, declinati attraverso un’esperienza affettiva simile a una riscoperta.

L’autore – Vincenzo Corraro (1974) è nato e vive a Viggianello, in Basilicata. Ha pubblicato i romanzi Sahara Consilina(Palomar 2005) e Il tempo nascosto tra le viole (Besa Muci 2022), le raccolte di raccontiDimmi che c’entra la felicità (con Margi De Filpo, Ensemble 2016) e La fine dell’acqua (Les Flâneurs 2022). Altre sue storie sono inoltre comparse in diverse antologie e riviste letterarie. Le età del bosco è la sua opera prima di poesia.